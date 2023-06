Le prix d’essence s’apprête à repartir à la hausse

Les automobilistes néo-brunswickois doivent s’attendre à ce que faire le plein coûte plus cher à compter de juillet.

Dès le 1er juillet, le prix de l’essence bondira de 3,26 cents le litre en raison de l’augmentation annuelle de la taxe carbone. Le prix du diesel grimpera quant à lui de 3,97 cents le litre.

Les automobilistes de la province pourront toutefois bénéficier du crédit lié à la taxe carbone à compter d’octobre.

Un projet de loi adopté par le gouvernement Higgs en 2022 pourrait toutefois faire bondir davantage le prix de l’essence et du diesel.

Ce changement législatif demande à la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick (CESPNB) de prendre en compte les dépenses que doivent effectuer les pétrolières afin de respecter le Règlement sur les combustibles propres du fédéral.

«Le Règlement sur les carburants propres vise à réduire les émissions de carbone lié à la production et à la distribution du pétrole et du diesel», explique Larry Hughes, un professeur de l’Université Dalhousie qui s’intéresse aux politiques publiques entourant l’énergie.

En avril, la CESPNB a tenu des audiences visant à déterminer à combien pourrait s’élever l’ajustement demandé par le gouvernement Higgs. Aucun crédit ou rabais n’est prévu si celui-ci est approuvé.

«La commission n’a pas encore rendu sa décision, donc ça reste de la spéculation, mais si on regarde l’exemple de calcul produit par les experts qu’elle a embauché et présenté lors des audiences, on parle d’une augmentation de 0,08$ le litre. À voir si la commission accepte cette formule de calcul ou si elle va y apporter des modifications», explique Alain Chiasson, intervenant public à la CESPNB.

Une décision de la commission devrait être rendue en juin.

Refiler la note aux consommateurs

M. Hughes constate qu’on demande aux entreprises de verdir leurs pratiques, mais ce sont les citoyens qui finissent par écoper.

«Les entreprises vont devoir investir afin d’y arriver et ultimement, la note va être refilée aux consommateurs et c’est là que réside le problème», constate-t-il.

Pour Jean-Philippe Sapinski, professeur à la maîtrise en études de l’environnement à l’Université de Moncton, les Néo-Brunswickois ont raison d’être en colère.

«Au Nouveau-Brunswick, les gens ont raison d’être en colère parce qu’on parle de changer les comportements, mais tout ce que l’on fait c’est de rendre l’essence plus chère alors qu’il n’y a pas d’alternatives», dit-il.

«On encourage des changements de comportements, mais il faut se poser la question si on offre aux citoyens des manières de le faire», renchérit M. Hughes.

Jean-Philippe Sapinski est d’avis que les gouvernements doivent investir dans le transport actif en finançant des réseaux de pistes cyclables. Un financement récurrent adéquat pour le transport collectif est aussi nécessaire si l’on souhaite réduire la dépendance à la voiture.

De toute façon, on fait fausse route en espérant rendre moins polluante la production de combustibles fossiles, ajoute-t-il.

«Moins de 10% des émissions de pétrole sont liées à la production, dit-il. La grande majorité des émissions sont émises lorsqu’on brûle le pétrole. Ce qu’il faut faire, c’est arrêter d’extraire le pétrole et non pas réduire les émissions lorsqu’on le produit, c’est complètement absurde.»

D’après la CBC, le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a envoyé une lettre à la CESPNB lui demandant de ne pas refiler aux consommateurs les coûts liés au Règlement sur les combustibles propres. L’Acadie Nouvelle n’a pas été en mesure d’obtenir une copie de la missive.

Le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie n’a pas donné suite à nos questions.