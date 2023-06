Steven Laurette écope d’une peine de 7 années de pénitencier

Reconnu coupable d’agression sexuelle et de contacts sexuels sur une mineure en avril au terme d’un procès qui a duré 10 jours, Steven Laurette a écopé d’une peine de 7 années de prison à purger dans un pénitencier.

Le juge Ivan Robichaud a imposé la sentence jeudi après-midi en Cour du Banc du Roi, après les représentations sur sentence livrées en matinée par le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense.

Les gestes commis par le résident de Tetagouche-Sud à l’endroit d’une adolescente qui était âgée de 14 ans se sont déroulés à différents endroits situés à Petit-Rocher, Nigadoo et à Pointe-Verte entre décembre 2018 et mars 2019.

La Couronne, représentée par Me Yves Duguay, réclamait l’imposition d’une peine de huit à neuf ans de détention à l’endroit de l’accusé âgé de 44 ans.

La différence d’âge entre la victime et son agresseur qui avait 40 ans au moment des faits, la consommation par cette dernière de drogue et d’alcool offert par Steven Laurette et le fait que celui-ci a tiré profit d’une situation familiale parfois difficile pour l’adolescente militaient en faveur de l’imposition d’une peine sévère.

Dans son exposé, Me Duguay a rappelé au juge que l’accusé a toujours nié avoir commis les gestes qui lui étaient reprochés et que les impacts auprès de la victime demeurent importants à ce jour.

La défense a quant à elle suggéré une peine de cinq ou six ans de prison.

Selon Me Alex Pate, qui a représenté Steven Laurette durant les procédures, l’accusé peut bénéficier d’un solide appui familial et a le potentiel de devenir un membre utile pour la société une fois qu’il sera libéré.

La victime, dont l’identité est protégée par une ordonnance du tribunal, a procédé à la lecture d’un rapport d’impact sur sa personne qui vient d’être confectionné.

Sous les regards de Steven Laurette, la jeune femme a indiqué que le récent procès a représenté une épreuve très difficile et qu’elle souffre d’anxiété depuis les événements. Selon elle, les cauchemars et la crainte de marcher font désormais partie de son quotidien.

Après son témoignage, la victime est allée trouver du réconfort auprès de sa mère qui se trouvait dans la salle d’audience.

En rendant sa décision, le juge Robichaud a rappelé que la Cour suprême du Canada a statué en 2020 que les peines en matière d’abus sexuel à l’égard d’enfants devront être beaucoup plus sévères.

S’appuyant sur des jugements rendus au cours des dernières années après des crimes semblables à ceux commis par Steven Laurette, le juge l’a condamné à une peine de sept ans derrière les barreaux.

Une interdiction à vie de posséder des armes à feu et l’inscription durant 20 ans au Registre national des délinquants sexuels s’ajoutent à la peine prononcée.

En vertu du Code criminel, l’accusé faisait face à une peine minimale d’un an et à une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement.

En raison de sa détention provisoire depuis mai 2021, le juge Ivan Robichaud a soustrait un peu plus de trois ans à la peine d’incarcération imposée à Steven Laurette.

Le résident de la région Chaleur sera de retour devant le tribunal le 21 juin en lien à des accusations d’entrave à la justice et d’omission de se conformer à une ordonnance d’un tribunal déposées contre lui.

Les événements qui lui sont reprochés remontent à décembre 2021.