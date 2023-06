Un jeune orignal passe près de causer un double accident en traversant la route 17

Un jeune orignal s’étant aventuré sur la route a bien failli causer non pas une, mais deux collisions, dont une avec un motocycliste qui a certainement eu des sueurs froides en voyant la bête de si près.

Il s’en est fallu de peu, c’est le moins qu’on puisse dire!

L’incident survenu mardi matin a été capté sur vidéo par une résidente du secteur Menneval de la Communauté rurale de Kedgwick, Roxanne Cormier-Haché.

Assistante en éducation à l’école Marie-Gaétane, elle était chez elle lorsque, peu après 10h, un bruit à l’extérieur de sa résidence a attiré son attention.

«J’ai regardé sur le parterre devant la maison et j’ai vu deux petits orignaux. J’ai sorti mon téléphone pour les filmer parce que c’était cute et que je voulais les montrer à mon copain. Mais quand l’un d’eux a pris la direction de la route, j’ai trouvé ça moins drôle», raconte-t-elle.

Continuant de filmer, la Restigouchoise a été témoin d’une scène qui est passée à un cheveu de bien mal se terminer. On y aperçoit une motocyclette rouler sur la route 17 alors que s’y dirige le jeune orignal. La collision a été évitée de justesse, quelques centimètres à peine.

On peut y voir aussi le cervidé qui, en tentant de freiner son élan, perd pied et glisse au sol. Cette glissade sera par contre salvatrice puisqu’elle l’empêchera de continuer son chemin et d’être heurté par une voiture roulant dans l’autre voie. Une fois sur pieds, la bête s’enfuit vers le bois de l’autre côté de la route.

«On ne m’entend pas sur la vidéo, car je n’y ai pas mis le son, mais quand je vois le jeune orignal passer près de la moto, je lâche un cri. Je ne veux même pas imaginer ce que ç’aurait été si j’avais capté une collision, ç’aurait été terrible», confie Mme Cormier-Haché.

Tout de suite après l’incident, celle-ci s’est d’ailleurs dépêchée d’aller vérifier l’état de santé du motocycliste.

«J’étais persuadée qu’il était tombé un peu plus loin, qu’il avait perdu la maîtrise de sa moto. Mais il a continué son chemin, donc j’étais vraiment soulagé», avoue la vidéaste.

Il s’avère que le conducteur de la motocyclette en question est l’un de ses voisins. Celle-ci a eu la confirmation qu’il avait bien vu l’orignal se diriger vers la route et qu’il a donné la peur de sa vie.

«Comme une automobile s’en venait en sens inverse qu’on ne freine pas comme on veut en moto, il a eu le réflexe d’accélérer en espérant éviter la collision. Je crois qu’on peut dire qu’il a eu le bon réflexe», souligne-t-elle.

Des clôtures ça presse!

Ce genre d’histoires surviennent plus souvent qu’on ne le croit au Restigouche-Ouest. À preuve, Mme Cormier-Haché a bien failli heurter elle-même un orignal à son retour de Campbellton pas plus tard que le lendemain après avoir filmé sa vidéo.

«J’avais toujours cet événement en tête et j’étais craintive. Comme il faisait noir, j’ai pensé diminuer ma vitesse et, comme de fait, j’ai vu un orignal qui se tenait sur le bord de la route. Rien pour me rassurer disons», témoigne-t-elle.

Conseiller municipal à Kedgwick, Steeve Savoie fait constamment le trajet Campbellton-Kedgwick. Des orignaux, il en croise pratiquement tous les jours sur la route 17. En revenant d’une rencontre de la CSR-Restigouche récemment, il raconte que trois orignaux ont traversé tout juste devant lui non loin de Whites Brook.

«À ce moment-ci de l’année, ils sont partout. En fait, une soirée, j’en ai compté huit. Disons que c’est stressant de conduire, surtout le soir», raconte-t-il.

Lorsque contacté par l’Acadie Nouvelle, celui-ci avait vu la vidéo des orignaux de Menneval, mais ignorait que l’incident était survenu dans cette communauté.

«Ça ne fait que renforcer notre position, soit que des clôtures contre la faune sont une nécessité dans notre région, que c’est un dossier extrêmement important et urgent», souligne le conseiller.

De concert avec la CSR-Restigouche, le village a demandé au ministère des Transports de considérer l’installation de telles clôtures sur certains segments jugés plus dangereux (hot spots) le long de la route 17. Le village attend toujours le plan du ministère.

«C’est vraiment devenu problématique comme situation chez nous, mais aussi dans d’autres secteurs de la région, notamment vers Charlo et Dalhousie. Dans ce cas-ci, le motocycliste a été très chanceux, mais tous n’ont malheureusement pas eu cette même chance», dit-il.