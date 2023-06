1000 élèves ont marché de Saint-Quentin à Kedgwick malgré la pluie

Les quelque 1000 élèves des trois écoles (primaires et secondaires) de Kedgwick et Saint-Quentin ont marché ensemble, vendredi, lors du premier défi Je bouge, Je roule, J’apprends.

Après une journée de canicule jeudi, la pluie et les températures fraîches ont repris le dessus vendredi, et ce de façon plutôt convaincante, soit une vingtaine de degrés de moins que la veille. Cette météo peu clémente a certes déjoué une partie des plans des organisateurs de cette première grande marche intercommunautaire, mais l’enthousiasme des élèves et du personnel scolaire, lui, est demeuré intact.

Tôt en matinée, le départ de la marche a été lancé à la halte de Saint-Quentin (feuille d’érable), direction la halte routière de Kedgwick. Le parcours est tout de même ambitieux, environ de 19 km, ce qui représente une marche d’environ quatre heures. Pour des raisons de sécurité routière, les élèves n’ont pas emprunté la route 17, mais plutôt la 260 – plus rurale et moins achalandée – qui traverse notamment la communauté de Saint-Martin-de-Restigouche. La longueur du trajet variait selon l’âge des participants. Ainsi, les plus jeunes se sont limités à quelques kilomètres alors que les âgés avaient l’option de faire tout le parcours.

L’activité se voulait une adaptation restigouchoise de la Course je bouge présente dans la région d’Edmundston. Son objectif est de faire la promotion de l’activité physique et de la santé mentale auprès des jeunes, mais également de créer un sentiment d’appartenance dans le Restigouche-Ouest tout en consolidant les liens entre les deux communautés.

«On est tous dans la même région. C’est intéressant pour nos jeunes de socialiser, d’apprendre à se connaître, de tisser des liens même. Et tout ça en faisant de l’activité physique», souligne le directeur de la polyvalente Alexandre-J.-Savoie de Saint-Quentin, Jason Thibault.

«On dit que nos jeunes sont toujours assis devant leurs écrans, alors on tenait à les faire bouger. Et ç’a fonctionné. Certains d’entre eux se sont même entraînés au cours des dernières semaines afin d’être prêts pour le défi», souligne de son côté son homologue de l’école Marie-Gaétane de Kedgwick, Hélène Savoie-Chouinard.

Le trajet initial n’a pas pu être complété dans son intégralité en raison d’une forte pluie qui s’est abattue dans le secteur. Une portion d’environ trois kilomètres a ainsi dû être amputée.

«N’empêche, la marche s’est super bien déroulée, c’est un gros wow pour une première. Il y avait une belle ambiance, de belles discussions entre les élèves de nos écoles. C’était vraiment plaisant, malgré la pluie qui a un peu gâché la fête», commente Mme Savoie-Chouinard.

À leur arrivée, les jeunes – bien détrempés – ont été accueillis avec de l’animation et un repas.

«On a réussi, on l’a fait!» C’est ce que Maika Arpin, élève de 9e année de l’école Marie-Gaétane, s’est exclamée après avoir conquis l’ensemble du trajet.

«Je suis pas mal trempée à cause de la pluie et j’ai un peu mal aux pieds, mais malgré ça j’ai vraiment aimé l’activité. C’est sûr que ç’aurait été encore plus le fun s’il avait fait beau, mais ça reste une très belle expérience», a ajouté l’adolescente avant d’aller s’asseoir et se réchauffer quelques instants à l’intérieur de la Salle du Citoyen, réquisitionnée en raison de la météo.

Pour ce qui est des organisateurs, l’expérience est suffisamment concluante pour songer à la retenter l’an prochain.

«À mon avis, c’est clair que cette marche-ci était une première et non une dernière, même si c’est beaucoup d’organisation. Il y a quelques éléments à peaufiner ici et là, mais dans l’ensemble c’est une activité qui mérite d’être répétée», de mentionner Mme Savoie-Chouinard.