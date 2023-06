Il n’y aura pas de feux de circulation devant l’école LJR à Shediac

La Ville de Shediac a tranché. Il n’y aura pas de feux de circulation devant l’entrée de l’école polyvalente Louis-J.-Robichaud (LJR).

Le sujet fait suite à une demande présentée par des élèves d’une classe de l’école. Ceux-ci proposaient à la municipalité d’installer des feux de circulation sur la rue Main, à l’entrée de la polyvalente.

Le directeur général de la Ville de Shediac, Victor Boudreau, affirme en avoir discuté avec la directrice de l’école, Michelle Bertin.

«Il y a une pétition qui nous a été partagée et signée par 549 élèves, membres du personnel et conducteurs d’autobus, etc. qui a été envoyée à la municipalité», a expliqué Victor Boudreau lors de la réunion ordinaire du conseil municipal de Shediac, lundi soir.

Il a mentionné qu’en juillet 2022, une étude de circulation a été faite à l’endroit en question. Selon le directeur municipal, l’étude a démontré que le taux de circulation ne rencontrait pas les lignes directrices de l’Association des transports du Canada.

Il a fait savoir que la municipalité se guide sur les lignes directrices de cette association pour installer ou non des feux de circulation.

M. Boudreau a recommandé de ne pas aller de l’avant avec le projet proposé par les élèves, ce qui a été accepté par le conseil municipal.

Le conseiller Joël Després a tout de même indiqué qu’il n’était pas d’accord avec la proposition recommandée au conseil. Il a demandé s’il était possible d’accepter la recommandation des élèves malgré les avis de l’Association des transports du Canada.

«C’est certain que le conseil a le dernier mot, sauf que si on met des feux de circulation à tous les coins de rue, là où l’association ne le recommande pas, puis que survient un accident, la municipalité pourrait être tenue responsable parce qu’elle ne suit pas les lignes directrices nationales», a informé Victor Boudreau.

Joël Després a mentionné qu’il y avait beaucoup de circulation le matin dans ce secteur.

«J’ai vu plusieurs accidents arrivés là. Je pensais que c’était une bonne idée», a-t-il mentionné au sujet de la demande des élèves.

Selon Victor Boudreau, le rapport préparé par l’Association des transports du Canada date de juillet, mais la circulation a été mesurée au début de juin 2022, soit durant l’année scolaire.

Une traverse ainsi que des clignotants jaunes de ralentissement activés par les piétons sont installés dans le secteur en question, à l’intersection de l’école et de la rue Main.

Joint par téléphone mardi, le président du conseil des élèves de LJR, Rémi Ouellette, s’est dit déçu de la décision du conseil municipal, tout en la respectant.

Il a fait remarquer que de plus en plus d’élèves de l’école disposent d’un véhicule à moteur. Selon ses dires, à la sortie de l’école, le virage à gauche pour franchir la rue Main représente un défi pour les conducteurs.