Air Canada prévoit de nouveaux retards vendredi

Les clients d’Air Canada devraient s’attendre à de nouveaux retards vendredi, alors que la ligne aérienne s’efforce toujours de rétablir son service à la normale après un problème technique survenu jeudi.

Dans ses perspectives de voyage quotidiennes, le transporteur a indiqué que même si son système informatique était désormais stable, les vols pourraient être affectés dans neuf des aéroports les plus fréquentés du Canada, dont l’aéroport international Pearson de Toronto, l’aéroport international Montréal-Trudeau et les aéroports de Vancouver et Calgary.

La panne de jeudi a entraîné le retard ou l’annulation de plus de 500 vols, plus des trois quarts de ses voyages ce jour-là, créant ce que la société a qualifié d’«effet de débordement» qui pourrait entraîner de nouveaux retards vendredi.

La source de la perturbation se trouvait dans le système utilisé par la compagnie aérienne pour communiquer avec les avions et surveiller leurs performances, qu’Air Canada est en train de mettre à niveau.

Le 25 mai, elle a été forcée d’immobiliser ses avions pendant environ une heure lorsque le système a connu un problème distinct, entraînant des retards pour près de la moitié des vols d’Air Canada ce jour-là.

Vendredi à 12h, un total de 81 vols d’Air Canada, soit 15% des vols prévus de la compagnie aérienne, avaient été retardés, tandis que 30 autres avaient été annulés, selon le service de suivi FlightAware.com.