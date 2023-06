De l’aide financière pour les infirmières formées à l’étranger qui souhaitent pratiquer au N.-B.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick lance un programme de cinq ans visant à réduire les obstacles financiers pour le personnel infirmier formé à l’étranger qui souhaite exercer son métier dans la province.

D’après le ministre de la Santé Bruce Fitch, le personnel infirmier formé à l’étranger doit parfois débourser jusqu’à 10 000$ afin d’obtenir les autorisations nécessaires afin d’exercer au Nouveau-Brunswick.

Fredericton a donc décidé de mettre sur pied un programme de cinq ans pour s’acquiter de ces coûts. Le gouvernement espère que cela suffira afin de convaincre davantage d’infirmières et d’infirmiers formés à l’étranger à s’installer dans la province.

Jusqu’à 300 personnes pourront en bénéficier chaque année.

«Ça va nous offrir plus de ressources pour appuyer les médecins et les infirmières déjà en poste», a expliqué Bruce Fitch lors d’une mêlée de presse vendredi après-midi.

Puisque les exigences d’immatriculation peuvent différer pour chaque candidat, «l’aide financière sera accordée au cas par cas, après consultation auprès du service d’orientation des professionnels de la santé formés à l’étranger du ministère de la Santé».

«Nous n’avons pas chiffré l’initiative parce que le coût pourrait varier en fonction de l’intérêt manifesté et du cas particulier de chaque personne qui va en bénéficier, précise M. Fitch. C’est toutefois un engagement de cinq ans, donc ça pourrait représenter des dizaines de millions de dollars.»

Parmi les coûts qui pourraient être pris en charge, on compte les évaluations avant l’arrivée, incluant le service national d’évaluation infirmière et le coût pour la demande initiale auprès de l’Association des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB), les évaluations des compétences, les frais d’inscriptions liés aux programmes de transition et l’immatriculation initiale auprès de l’AIINB.

Pour Elizabeth Princewill-Sanni, une infirmière originaire du Nigeria qui travaille au sein du Réseau de santé Vitalité, la nouvelle initiative sera d’une grande aide pour ses collègues à l’étranger qui souhaitent s’installer dans la province.

«Je dois dire que cette annonce change tout. Le gouvernement prend en compte ce que ça coûte aux infirmières, sur le plan émotionnel et financier, que d’essayer d’obtenir l’immatriculation alors qu’on arrive de l’étranger», dit celle qui travaille aujourd’hui comme préposée aux soins en attendant d’obtenir son droit d’exercer au Nouveau-Brunswick.

Plus tôt cette semaine, l’Association des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB) a annoncé que le processus d’immatriculation du personnel infirmier formé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Irlande, à Hong Kong, en Inde, aux Philippines, aux Émirats arabes unis, en France, en Belgique, en Suisse, au Maroc et au Liban sera accéléré.

Les modifications permettent de considérablement raccourcir le délai nécessaire avant que le personnel infirmier formé dans ces pays puisse exercer au Nouveau-Brunswick, passant de 12 à 18 mois à 14 jours.

Denise LeBlanc-Kwaw, chef de la direction de l’AIINB, a qualifié l’annonce de vendredi comme étant une suite logique au processus d’immatriculation accéléré.

«Cette annonce facilitera le parcours pour les diplômés internationaux en sciences infirmières qui souhaitent joindre nos rangs afin d’alléger le fardeau des travailleurs de la santé qui en ont grandement besoin», a-t-elle dit.