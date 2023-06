Il y a 25 ans, Stéphanie Cyr disparaissait sans laisser de trace

Les circonstances entourant la disparition en 1998 d’une jeune femme de Saint-Basile demeurent inconnues 25 ans après les faits.

Stéphanie Cyr est disparue du paysage le 5 juin 1998. La jeune femme était âgée de 18 ans à ce moment.

Sa disparition est devenue tristement célèbre au fil des années, un peu à l’image de celle impliquant l’adolescente de Bathurst Madison Roy-Boudreau.

Malgré l’importante enquête menée à l’époque par la Force policière d’Edmundston, la femme manque toujours à l’appel.

Le dossier portant sur la disparition de Stéphanie Cyr demeure toujours actif, a assuré à l’Acadie Nouvelle le chef de police Steve Robinson.

Malgré le peu de progrès dans l’enquête, ce dernier a indiqué que le dossier était loin d’être classé et pouvait à l’occasion faire l’objet de certaines vérifications.

«Il y a toujours du travail qui est fait aussitôt qu’une information nous est transmise pouvant nous laisser croire que Stéphanie Cyr a été vue quelque part. Ces nouvelles pistes n’ont malheureusement pas encore porté fruit», a indiqué en entrevue le chef policier.

«J’ai moi-même fait des vérifications il y a un certain temps après la réception d’informations voulant que la jeune femme se trouvait aux États-Unis, mais ce n’était pas fondé», a ajouté Steve Robinson.

En 2001, la mère de la jeune disparue avait cru apercevoir sa fille dans un reportage télévisé portant sur la prostitution à Montréal. L’enquête policière qui avait suivi n’avait pas non plus donné de résultat.

Lorraine Cyr avait également indiqué à l’époque qu’elle avait reçu plusieurs appels téléphoniques où personne ne parlait au bout du fil.

Toutes les hypothèses pouvant expliquer la disparition de la jeune femme sont toujours sur la table, a souligné le chef de police.

Stéphanie Cyr aurait ainsi pu être victime d’un homicide, avoir décidé de mettre fin à ses jours ou encore avoir quitté la région d’Edmundston afin de refaire sa vie ailleurs.

Les premiers détails de l’enquête policière entamée en juin 1998 et certains reportages publiés à l’époque de sa disparition ont laissé entendre que la femme était aux prise avec des idées suicidaires et qu’elle était victime de certaines formes d’intimidation en raison entre autres de sa grande taille et de son poids.

Stéphanie Cyr mesurait 6 pieds et pesait 190 lb.

«L’enquête a permis d’apprendre qu’elle vivait des moments assez difficiles lorsqu’elle est disparue, même si rien de tout ça n’a jamais été véritablement confirmé», a confié le chef de la Force policière d’Edmundston.

«Ne pas être capable de résoudre un tel mystère après 25 ans n’est pas facile à digérer pour la police, même si ça fait partie du métier. Comme être humain, ce qu’il faut souhaiter c’est qu’elle se trouve actuellement ailleurs et que Stéphanie Cyr n’a pas été victime d’un acte criminel, personne ne mérite ça.»

Les personnes qui détiendraient des renseignements au sujet de la disparition de Stéphanie Cyr sont invitées à communiquer avec la Force policière d’Edmundston 739-2100 ou avec l’organisme Échec au crime.