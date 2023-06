Le plus gros feu de forêt de l’histoire de la Nouvelle-Écossse

Quatre incendies de forêt incontrôlables continuent de brûler dans toute la Nouvelle-Écosse, dont le brasier le plus large de l’histoire de la province.

Malgré les meilleurs efforts des pompiers, l’incendie de Barrington Lake, dans le comté de Shelburne, couvre maintenant plus de 200 kilomètres carrés.

Six autres bombardiers d’eau doivent arriver des États-Unis vendredi et au cours de la fin de semaine, et un nombre indéterminé de pompiers des États-Unis et du Costa Rica étaient en route pour aider à combattre les incendies, a indiqué le ministre des Ressources naturelles, Tory Rushton.

Selon les responsables, l’incendie de forêt qui se propage rapidement dans la banlieue d’Halifax depuis dimanche est maîtrisé à 50 %, mais ils soulignent que même s’il n’a pas augmenté en ampleur depuis mercredi, il demeure hors de contrôle.

Le maire de Halifax, Mike Savage, a indiqué qu’au moins deux personnes dans la ville ont reçu une amende pour avoir contrevenu à l’interdiction de feux à l’échelle de la province. L’une d’entre elles a été surprise en train d’allumer des feuilles avec une torche au propane et une autre avait allumé un feu de joie.

Ottawa a annoncé jeudi qu’il mettait en place un programme de dons jumelés avec la Nouvelle-Écosse et la Croix-Rouge canadienne pour soutenir ceux qui ont été touchés par les incendies de forêt dans la province.