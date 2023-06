Politique 713: l’entêtement gouvernemental critiqué de toutes parts

Le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, voudrait rendre facultative la révélation aux parents de l’identité de genre de leur enfant souhaitant changer de pronom à l’école, mais interdire l’utilisation de ce pronom par les enseignants sans autorisation parentale. Les critiques pleuvent.

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Bill Hogan, semble considérer le consentement parental comme une condition sine qua non du changement de pronom d’un élève transgenre ou non binaire à l’école.

Il aurait aussi soutenu à un groupe d’étudiants LGBTQ+ que l’orientation sexuelle et l’identité de genre sont des modes de vie qu’il souhaite éviter de promouvoir.

Radio-Canada, CBC et Brunswick News ont diffusé ces informations en citant des sources secondaires. Interpelé à leur sujet par l’Acadie Nouvelle, le gouvernement a affirmé n’avoir rien à ajouter au sujet de la politique 713.

Cette politique sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre à l’école sert à créer un milieu d’apprentissage sécuritaire pour les élèves.

Elle permet, par exemple, aux enfants transgenres ou non binaires de changer leur pronom et leur nom dans leur établissement. Elle impose aux enseignants l’obtention du consentement éclairé de l’élève avant de communiquer l’information à ses parents.

Le gouvernement souhaite modifier cette section ainsi que deux autres concernant la participation aux sports et l’accès aux toilettes en fonction de l’identité de genre.

Susan Holt

La cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, exprime sa colère et sa frustration.

«M. Hogan et le premier ministre, Blaine Higgs, manquent de respect et de compréhension des gens différents d’eux, critique-t-elle. Ils sont ignorants et mal informés. Ils ont des mots irresponsables et irrespectueux. Ils font du mal à des familles, à des enfants et à des enseignants. Ils doivent arrêter.»

Mme Holt souligne l’importance de la politique 713. Elle pense que les enseignants et les personnes-ressources dans les écoles ont besoin de plus de formation à son sujet. Elle soutient aussi que le gouvernement doit mieux communiquer à son propos auprès des parents et de la communauté.

«Je remercie pour leur courage les membres du caucus progressiste-conservateur qui disent ne pas être d’accord avec un recul de la politique 713, souligne-t-elle par ailleurs. Je sais que beaucoup de gens du caucus ne sont vraiment pas à l’aise avec ce que M. Higgs et M. Hogan font et c’est vraiment dommage.»

Les ministres Daniel Allain, Dorothy Shephard, Arlene Dunn et Jeff Carr se sont distancés des propos de M. Higgs au sujet des personnes LGBTQ+.

Kevin Arseneau

«J’espère que les bottines des ministres vont suivre les babines pour mettre fin à la saga de M. Higgs et de sa petite garde rapprochée, qui tentent de faire reculer la province, commente à ce sujet le député du Parti vert, Kevin Arseneau. C’est bourde après bourde et attaque après attaque contre des groupes marginalisés.»

Il juge que M. Hogan est complètement déconnecté de la réalité et que ses commentaires sur les personnes LGBTQ+ mériteraient de lui faire perdre son poste.

«Un jeune a le droit de se sentir en sécurité à l’école, de se poser des questions et d’apprendre à se connaître, soutient M. Arseneau. M. Hogan limite la philosophie de l’éducation en 2023. Il ne fait par ailleurs pas confiance au système éducatif. C’est extrêmement décevant.»

Alter Acadie NB

Un nouvel organisme francophone de représentation des personnes 2ELGBTIA+ (2 esprits, lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes, asexuelles et autres), Alter Acadie NB, constate une contradiction dans le changement à la politique 713 que le gouvernement envisagerait.

«D’une part, on respecte l’autonomie de l’élève en ne révélant pas son orientation sexuelle aux parents sans consentement, ce qui est bien. Cependant, on ne permet pas aux enseignants d’utiliser le pronom préféré de l’élève sans l’approbation parentale», note son directeur, Alex Arseneau.

Il affirme par ailleurs qu’être queer n’est pas un mode de vie, mais une question d’identité personnelle.

«Les termes tels que « mode de vie » peuvent être dévalorisants et contribuent à la stigmatisation et à la discrimination. M. Higgs et M. Hogan doivent être conscients de l’impact de leurs paroles sur les communautés marginalisées. Ils créent progressivement un environnement hostile et possiblement dangereux dans la province», s’inquiète le directeur d’Alter Acadie NB.

Il pense que le gouvernement pourrait éviter les paradoxes et les paroles blessantes en consultant mieux des experts et des groupes représentant la communauté 2ELGBTQIA+.

«Alter Acadie NB souhaite exprimer une profonde déception et une inquiétude concernant le silence du ministre Hogan en réponse à nos demandes répétées à participer au processus de consultation pour la révision de la politique 713», déclare le groupe de pression dans un communiqué.

Il organise un rassemblement en soutien à la politique 713 qui tiendra samedi à 13h devant l’hôtel de ville de Moncton.

L’orientation sexuelle est déterminée avant la naissance

L’orientation sexuelle est déterminée, en grande partie, avant la naissance selon un recensement d’études effectué en 2021 par le magazine de vulgarisation scientifique Science & Vie.

La publication mensuelle souligne en particulier l’influence de trois facteurs: des zones du génome, les hormones (la testostérone, par exemple) et le système immunitaire maternel.

Aucune étude de psychologie ou de sociologie n’a par ailleurs confirmé les liens supposés entre contexte culturel et orientation sexuelle, même si aucun comportement n’est dicté complètement par la biologie, d’après le média français.