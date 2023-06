Un dossier fait beaucoup de bruit sur la rue Tranquille à Dieppe

La rue Tranquille porte de moins en moins son nom.

Un groupe de résidents de ce secteur résidentiel de la ville de Dieppe s’insurge contre la coupe massive d’arbres le long du sentier qui borde cette artère au profit d’un important développement immobilier.

Une affiche a récemment été installée dans ce sentier avec de l’information sur les actions du comité et une pétition.

En quelques jours, plus de 700 personnes ont signé le document, qui a ensuite été remis au conseil municipal.

Pour Monique Chiasson, les sentiers sont un peu comme le système sanguin d’une municipalité qui veut être de plus en plus verte.

Elle estime que la coupe d’arbres a complètement défiguré des grandes portions de ces espaces communautaires très populaires.

«Présentement, il n’y a que trois mètres d’arbres de chaque côté du sentier. C’est suffisant à certains endroits, mais ce n’est pas du tout le cas à d’autres endroits. Depuis qu’ils ont coupé tous ces arbres, on voit à travers quand on se promène sur le sentier», souligne-t-elle.

«Ce n’est plus du tout le même endroit qu’avant. On avait l’impression de marcher dans une forêt. On entendait les oiseaux chanter et c’était tranquille», ajoute la résidente.

Le développement proposé sera érigé sur la rue Donat, une artère adjacente à la rue Tranquille.

Le directeur du Développement et de la Planification de la ville de Dieppe, Alexandre Girard, mentionne que le secteur avait déjà le zonage approprié pour procéder aux travaux.

Le type de développement reste à être déterminé par le promoteur, mais on parle essentiellement de résidences en rangées ou de semi-détachés.

Les gens du secteur demandent à l’administration municipale de corriger le tir et de planter des arbres d’une bonne hauteur.

Alexandre Girard mentionne incidemment que la plantation d’arbres fait partie des devoirs du promoteur après la construction.

Monique Chiasson estime que les sentiers font du bien aux gens qui les utilisent, autant du côté physique que mental.

«On sait que ça va prendre des années avant de revoir nos arbres, mais il faut bien commencer quelque part. Mais je dois dire qu’on sent une certaine collaboration du conseil. Ce n’est pas la première fois que nous leur parlons à ce sujet», précise Monique Chiasson.

«Ils se disent prêts à planter des arbres, probablement pas autant que nous on voudrait. Les sentiers, c’est ça qui distingue Dieppe des autres villes de la même taille. C’est en partie pour cette qualité de vie que nous avons décidé de venir y habiter. On souhaite donc que nos sentiers soient protégés et restaurés.»

Le maire de la ville de Dieppe s’est dit prêt à faire sa part pour régler le problème.

Il mentionne d’ailleurs que la municipalité a planté 7400 arbres sur le territoire de la municipalité en 2022.

«On comprend que la ville grandit et qu’il y a beaucoup de constructions, mais on a aussi besoin de règlements pour protéger nos espaces verts», croit la résidente de la rue Tranquille.

Le comité se dit prêt à planter les arbres et à les entretenir.

«Nous apprécions et retenons votre suggestion», a lancé le maire Yvon Lapierre pour clore la discussion.