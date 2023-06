Une programmation bien garnie au Festival du homard de Shediac

Dégustations, spectacles musicaux, rendez-vous sportifs, soirée internationale, activités pour enfants, sans oublier les manèges. Tout ça et encore plus au 74e Festival du homard de Shediac, qui se déroulera du 1er au 9 juillet.

Le coup d’envoi des festivités sera donné lors de la Fête du Canada qui sera soulignée au parc Pascal-Poirier à compter de 10h30, alors que la Grande table sera mise lors de la dernière journée des festivités, le dimanche 9 juillet à 17h, sur la rue Main.

Entretemps, une multitude d’activités pour tous les âges se succéderont pendant neuf jours dans la capitale mondiale du homard.

Parmi les nouveautés de cette année, il y a la soirée internationale – Ensemble CAFi Together, organisée en collaboration avec le Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des immigrants. Celle-ci est à l’horaire du jeudi 6 juillet à 18h, au Centre multifonctionnel.

«On a le “Lobster Crawl” qui va avoir lieu la soirée du 1er juillet», informe le président du festival, Pascal Haché. L’idée est de permettre aux festivaliers de se promener en ville et visiter certains établissements, dont les resto-bars, qui organiseront des activités spéciales. Plus de détails sont à venir à ce sujet.

Il y aura un “Foam Fiesta” pour les enfants. «On aura un BBQ familial au parc Pascal-Poirier où les jeunes pourront venir s’amuser dans un genre de party de mousse. C’est quelque chose qui est complètement nouveau», explique Pascal Haché.

Ce divertissement aura lieu sur l’heure du souper du lundi 3 juillet.

Même les joueurs de bingo ne seront pas laissés de côté. «On a un gros bingo qui s’en vient. C’est quelque chose qu’on a fait à quelques reprises dans les années passées, mais c’est nouveau cette année pour la manière qu’on va le faire», affirme le président du festival.

Le méga-bingo est à l’horaire du mardi 4 juillet à compter de 19h au Centre multifonctionnel.

Sur le principal site des activités se trouvant entre l’aréna et le Centre multifonctionnel, il y aura la grosse tente, la petite tente, le restaurant du festival appelé La Trappe, et les manèges de Campbell Amusements.

«Un élément nouveau cette année, c’est qu’il va y avoir de la musique constamment sur les lieux du site, ajoute le principal porte-parole du festival. Avant il y avait des concerts spécifiques en soirée, ici il y aura de la musique à partir de la petite tente.» Une petite scène sera aménagée à l’extérieur de celle-ci.

Parmi les têtes d’affiches, notons les spectacles de 1755 et Beer for Iguana le 7 juillet, ainsi que Big Bad Party Band et Signal Hill le 8 juillet.

Il ne faudrait pas passer sous silence les spectacles du dimanche 2 juillet à compter de 19h, sous la grande tente avec Dominique Dupuis, les Jeunes chanteurs d’Acadie et Troiselle. Cette soirée se veut familiale.

«On a un 50/50 qui va durer toute la période du festival, indique le président. On espère qu’il y aura un beau gros montant à gagner à la fin de la semaine.»

La Grande Table

Le président de l’événement souhaite que La Grande Table devienne un événement emblématique du Festival du homard. «C’est un genre de grand pique-nique communautaire où on invite tout le monde à venir s’asseoir un à côté de l’autre.» La longue table s’étend sur plusieurs centaines de mètres.

«On peut accueillir près de 1000 personnes assises sur la rue Main», mentionne-t-il. Le repas servi est classique, soit un souper de homard accompagné d’une salade aux patates.

Pour digérer le tout, le groupe Beauxmont offrira un spectacle gratuit dès 18h au parc Pascal-Poirier.

«Nous sommes heureux d’accueillir les visiteurs pour célébrer la richesse de notre région, de sa culture culinaire et de faire découvrir ou redécouvrir le homard aux festivaliers», exprime Pascal Haché.

«Nous avons travaillé dur pour offrir une programmation diversifiée qui plaira à tous les goûts et tous les âges, fait-il remarquer. Nous avons hâte d’accueillir nos habitués du festival ainsi que ceux qui en seront à leur première expérience.»