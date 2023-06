La pluie vient en aide aux pompiers dans la région d’Halifax

Les autorités ont indiqué samedi matin que le feu de forêt, qui avait contraint, au cours de la dernière semaine, des milliers de personnes de la région d’Halifax à quitter leur domicile, était maîtrisé

David Steeves, un technicien du ministère des Ressources naturelles et renouvelables de la Nouvelle-Écosse, a indiqué samedi matin que l’incendie était contenu à 85%. Ayant ravagé une superficie de 9,5 kilomètres carrés, il ne devrait pas s’étendre en raison des efforts des pompiers et de la pluie.

Malgré tout, M. Steeves rappelle que la situation demeurait inquiétante dans de nombreux secteurs. Les équipes continuent de surveiller attentivement le périmètre de l’incendie et les points chauds.

Le feu de forêt qui s’est déclaré dimanche dernier dans la région d’Halifax a traversé un certain nombre de zones résidentielles, brûlant environ 200 structures — dont 151 maisons — et provoquant l’évacuation de plus de 16 000 personnes.

Le chef adjoint des pompiers d’Halifax, David Meldrum, a déclaré que la pluie avait soulagé samedi le travail des pompiers. Il a toutefois signalé que les précipitations pouvaient aussi compliquer leur mission en provoquant des chutes.

Il a indiqué que deux pompiers avaient été blessés par le stress thermique et qu’un autre s’était cogné la tête en déplaçant de l’équipement.

Dans le sud-ouest de la province, le plus grand incendie de forêt enregistré dans l’histoire de la province a continué de brûler de manière incontrôlable dans le comté de Shelburne, où 6700 personnes ont été évacuées de leurs maisons, soit environ la moitié de la population de la municipalité.