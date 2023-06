Une adolescente âgée de 16 ans portée disparue

Le Service régional de Codiac de la GRC demande l’aide du public pour retrouver une adolescente âgée de 16 ans de Moncton portée disparue.

Abigail Bourque a été vue pour la dernière fois le 2 juin , vers 14h, près de l’avenue Snow à Moncton.

Sa disparition a été signalée à la police le 3 juin.

Les policiers ont effectué le suivi de plusieurs renseignements pour tenter de la retrouver, mais sans succès jusqu’à maintenant.

Abigail Bourque mesure environ 5 pi 7 po (170 cm) et pèse environ 190 livres (86 kg). Elle a les cheveux bruns et les yeux bleus. Elle a les mots «Best friends» tatoués sur l’avant-bras droit et un tatouage de visage souriant sur la cheville gauche. Aucune description de ses vêtements n’est disponible en ce moment.

On demande à toute personne qui sait où pourrait se trouver Abigail Bourque de communiquer avec le Service régional de Codiac de la GRC au 506-857-2400.