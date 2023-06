Décès de Jean-Camille Degrâce, ancien député et maire de Shippagan

La communauté de Shippagan et de toute la Péninsule acadienne perd un de ses plus illustres citoyens avec le départ de Jean-Camille Degrâce.

L’ancien maire et député est décédé vendredi à l’âge de 81 ans aux Résidences Mgr Chiasson.

Avant de se lancer en politique, cet enseignant de formation a été directeur de l’école élémentaire de Shippagan pendant plusieurs années.

Il a été maire de Shippagan de 1986 à 1995.

Cette année-là, il fait le saut en politique provinciale comme député libéral de la circonscription de Shippagan-Lamèque-Miscou.

Le premier ministre de l’époque, Camille Thériault, le nomme ministre du Tourisme et de la culture en 1998.

«Ce qui m’avait toujours impressionné, de Jean-Camille, c’est son implication communautaire, que ce soit au niveau municipal, au hockey mineur ou le club Rotary», raconte M. Thériault.

«Il a toujours été très impliqué dans sa communauté. Je l’ai connu avant qu’il n’arrive en politique justement parce qu’il était impliqué dans plusieurs choses», ajoute-t-il.

«Ce qui m’impressionne aussi, c’est comment il appuyait ses deux garçons et comment il était fier d’eux. Je me souviens aussi de la belle relation qu’il avait avec son épouse Yvette. Quand on voyait un, on voyait l’autre.»

Le cadet, Yanick, qui s’apprêtait à amorcer une carrière de gardien de but avec les Flyers de Philadelphie, dans la LNH, est décédé d’un accident de la route en 2001.

L’aîné, Bernard, a été arbitre au niveau professionnel pendant plusieurs années.

«Je pense que le décès de Yanick l’avait bouleversé. Ce fut une période très difficile pour toute la famille», confie Camille Thériault.

«C’est toujours triste de voir des personnes que tu as eu la chance de côtoyer partir. C’est triste et ce n’est jamais facile. Ça fait réfléchir. Je suis convaincu que toute la communauté de Shippagan va ressentir cette grande perte.»

L’ancien premier ministre se souvient d’un professionnel jusqu’au bout des doigts.

«C’est quelqu’un qui écoutait bien, mais qui était capable de donner son opinion. Il connaissait très bien sa région et ses dossiers. Ce n’est pas lui qui faisait le plus de bruit. Il était discret, mais tu savais qu’il était connecté.»

Le maire de Caraquet, Bernard Thériault, l’a côtoyé au sein du gouvernement libéral entre 1995 et 1999.

«Je n’ai pas été surpris, mais très attristé par son départ. Pour en avoir discuté avec sa femme, je pense que la pandémie l’a beaucoup ébranlé», souligne-t-il.

«Je me souviens d’un être profondément attaché à sa région et à sa communauté. Quand je pense à lui, je pense aussi à Denis Landry parce que les deux sont arrivés comme recrues en 1995.»

L’ex-ministre dans le cabinet de Frank McKenna se souvient des nombreuses qualités de Jean-Camille Degrâce.

«C’est quelqu’un qui a été impliqué dans la politique toute sa vie. Il a fait de la politique municipale et il a été maire, mais il a aussi été impliqué dans les organisations politiques provinciales et fédérales», précise-t-il.

«Quand on y pense, être élu député, c’est recevoir la confiance de ta population et ça, ça l’avait particulièrement ému. C’était un homme d’une grande sensibilité. Ce n’était pas un gueulard comme moi, c’était plutôt une force tranquille», ajoute le maire de Caraquet.

«Mais il savait insister quand c’était le temps.»

Les funérailles de Jean-Camille Degrâce auront lieu en l’église Saint-Jérôme de Shippagan, le samedi 10 juin prochain.