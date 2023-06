La COVID-19 s’invite à nouveau dans des foyers de soins au Nouveau-Brunswick

Au moins une demi-douzaine de foyers de soins du Nouveau-Brunswick sont aux prises avec de nouvelles éclosions de COVID-19 détectées à l’intérieur de leurs murs.

Le ministère du Développement social a confié au réseau CBC qu’au moins sept foyers de soins de longue durée du Nouveau-Brunswick ont ​​des éclosions actives de COVID-19, sans toutefois révéler le nombre exact de personnes touchées par la maladie.

Situé dans l’ouest de la Ville de Saint-Jean, le foyer Carleton-Kirk Lodge avait annoncé en milieu de semaine dernière être frappé par plusieurs cas de COVID-19 et l’arrêt jusqu’à nouvel ordre des visites aux bénéficiaires.

«Nous avons décidé de fermer immédiatement nos portes à tous les visiteurs, cela est nécessaire pour essayer d’arrêter la propagation», a indiqué dans un message la direction du foyer soins de 70 lits.

Les activités sociales sont pour leur part limitées jusqu’à nouvel ordre aux résidents et aux employés du foyer.

Les réseaux de santé Vitalité et Horizon avaient tous deux annoncé un assouplissement des règles entourant le port du masque il y a un peu moins d’un mois en raison de la baisse des éclosions et des cas de COVID-19 à travers la province.

Le plus récent rapport sur la COVID-19 publié par le ministère de la Santé fait état de 294 nouveaux cas confirmés par un test PCR au cours du mois de mai, soit une moyenne de 73,5 cas par semaine.

Les décès dus à la COVID-19 sont pour leur part demeurés stables et se chiffraient à 14 entre le 30 avril et le 27 mai 2023.

Le ministère de la Santé a indiqué que les cas confirmés de COVID-19, les hospitalisations et les décès confirmés étaient tous à la hausse par rapport à la période précédente d’avril 2023.

Les cas d’hospitalisation et de décès liés à la COVID se sont fait particulièrement sentir chez les personnes âgées de 70 ans et plus.

La région de Fredericton est celle où a été enregistré le plus grand nombre de cas confirmés de la maladie à coronavirus.