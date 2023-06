Autisme: «il est temps de passer de la sensibilisation à l’acceptation»

La Marche de l’acceptation, voilà le nouveau nom que portera la Marche de sensibilisation à l’autisme dans la Péninsule acadienne.

La directrice du Centre d’excellence en autisme de la Péninsule acadienne (CEAPA), Liette Lanteigne, a annoncé fièrement qu’il était temps de passer de la sensibilisation à l’acceptation, juste avant la marche annuelle qui a réuni près de 200 personnes samedi, au centre-ville de Caraquet.

«Plusieurs personnes ont de la difficulté à accepter leur diagnostic ou celui de leurs proches, c’est un défi aussi important que la sensibilisation. L’année prochaine, ce sera la marche de l’acceptation», a expliqué la directrice.

Pour Mme Lanteigne, l’acceptation est nécessaire au bien-être des personnes autistes et de leurs proches.

«Accepter son diagnostic, ça permet d’être plus heureux, d’avoir une meilleure estime de soi et d’améliorer sa santé mentale. Pour accepter son diagnostic, il faut démystifier les mythes. Les personnes autistes ont des émotions, de l’empathie, du potentiel et surtout ils ne sont pas malades. Il y a encore beaucoup de travail à faire», affirme-t-elle.

Les dernières données montrent qu’une personne sur 35 est autiste au Nouveau-Brunswick, une augmentation de cinq personnes comparativement à l’année dernière. On parle ici d’enfants de 5 à 17 ans, d’autres sont concernées, mais l’ignorent.

«La marche permet aux personnes autistes de se réunir dans un environnement où ils peuvent être eux même, sans jugement. C’est important pour nous de leur offrir ça», a-t-elle ajouté.

La mission du CEAPA est d’offrir du soutien, des ressources, de l’information et des services aux individus, aux familles, aux intervenants et aux professionnels en relation avec le trouble du spectre de l’autisme.

Une employée d’été, Catherine Hunt, est fière de faire partie de l’équipe et elle partage la mission de l’organisme. Pour l’étudiante en psychologie, travailler auprès de personnes autistes est une expérience très enrichissante.

«J’adore mon expérience! Je suis intervenante, c’est mon deuxième été et je trouve ça toujours aussi intéressant et amusant de travailler avec eux», mentionne Mme Hunt.

À leur arrivée de la Marche de sensibilisation à l’autisme, les participants ont profité de la musique de Randy McGraw autour d’un léger repas.