Le maire de Tracadie propose un seul plan d’urbanisme pour toute la Péninsule

Après les fusionnements municipaux qui ont redéfini la gouvernance locale, verra-t-on les plans d’urbanisme de la Péninsule acadienne être fondus ensemble?

C’est l’une des idées soutenues par le maire de Tracadie, Denis Losier, lors d’une entrevue avec l’Acadie Nouvelle, vendredi.

La réforme Allain a considérablement réduit le nombre de municipalités. Dans la Péninsule acadienne, on en comptait 14 en 2022. Aujourd’hui, elles ne sont plus que sept: Neguac, Hautes-Terres, Tracadie, Shippagan, Île-de-Lamèque, Caraquet et Rivière-du-Nord.

«Toute la Péninsule (acadienne) a la même structure», a rappelé M. Losier, en songeant à la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne (CSRPA). Il serait donc logique, selon lui, de n’avoir qu’un plan d’urbanisme pour régir ce territoire.

«Caraquet, Tracadie, Shippagan ont des plans d’aménagement différents. Pourquoi pas un plan rural pour toute la Péninsule?»

«On dit qu’il est plus facile de s’installer à Caraquet qu’à Tracadie, ou que Tracadie permet de faire ceci ou cela. On se fait concurrence. Il y a une Péninsule acadienne, on devrait avoir un même plan rural.»

«48 000 personnes dans la Péninsule acadienne, pour moi, c’est une petite ville», a-t-il estimé.

En fusionnant leurs plans d’urbanisme, les municipalités allégeraient le travail de la CSR de la Péninsule acadienne. Le traitement des demandes de permis s’en trouverait simplifié et les délais de livraison écourtés.

«Actuellement, ce n’est pas évident pour les employés de la CSRPA. Chaque entité a ses règlements», a repris M. Losier, en rappelant que le plan rural de sa ville, à lui seul, fait 500 pages, «une brique», a-t-il admis.

Éliminer certains permis

À tout le moins, le maire de Tracadie aimerait que les règlements de sa municipalité soient révisés. Au fil des ans, les arrêtés se sont accumulés, ce qui a rendu leur gestion complexe.

«À Tracadie, on est onze à la table du conseil, et personne n’est urbaniste. Lorsqu’il y a un problème, c’est nous qui avons voté ça. Les règles dans le plan rural doivent être changées. Il y a beaucoup de demandes de dérogation.»

Le maire serait même prêt à délaisser certains types de permis, notamment ceux qui sont requis pour les éléments accessoires.

«Il y a des permis pour les perrons et les clôtures. On exige des permis pour tout. Trop de permis, ça fait des piles. Quand il y a 500 permis de perrons, on crée un problème. On ralentit le système (avec nos propres règlements).»

Jeudi, lors de l’assemblée générale annuelle de la CSRPA, la première dirigeante de la commission, Mélanie Thibodeau faisait aussi remarquer que les petits permis – elle a cité en exemples les perrons et les patios – accaparaient ses employés à un tel point qu’«il y aurait une réflexion à faire à cet égard».

Denis Losier conçoit la perte, pour la CSRPA, des droits que rapportent ces permis, mais la somme serait négligeable.

«Pour les perrons et les clôtures de « telle grosseur », on va juste perdre un petit revenu.»

Un compromis pour le concessionnaire Toner

Un permis de construction récemment livré au concessionnaire automobile Toner a contraint Tracadie à revoir l’un de ses arrêtés. Et ce ne serait qu’un début, s’il faut se fier au maire.

L’article 26 de l’arrêté de construction a pour effet de doubler les droits d’émission d’un permis (qui passent de 5$ à 10$ par tranche de 1000$) si les travaux sont entrepris avant sa livraison. Le cas échéant, la note s’avère particulièrement salée pour un chantier majeur comme celui de la compagnie Toner.

Le conseil municipal, qui s’est intéressé à la question, a finalement jugé la mesure excessive et a accepté, le 23 mai, par résolution, de réduire le prix du permis accordé au concessionnaire automobile de 26 000$.

«La pénalité, c’est deux fois le coût du permis. Dans les autres municipalités, elle va de 1000$ à 2000$ (la surcharge). C’est un accroc dans l’un de nos règlements. On va le corriger dans quelques semaines.»

M. Losier a aussi indiqué que le conseil tenait à appuyer la compagnie Toner dans son entreprise. Le 4 avril 2022, un violent incendie ravageait son édifice, situé rue Principale.

Ce mauvais coup du sort en aurait découragé d’autres. Le concessionnaire automobile a néanmoins décidé de réinvestir des millions à Tracadie. Cependant, lorsque le temps est venu de commencer les travaux, le permis n’était pas prêt.

Le propriétaire, Scott Toner, qui s’est brièvement entretenu avec l’Acadie Nouvelle la semaine dernière, s’est limité à dire qu’il y eut des «circonstances incontrôlables avec la CSR».

Le maire Losier, de son côté, a reconnu que certaines formalités touchant aux espaces verts ont occasionné un délai supplémentaire.

«La demande de permis du bâtiment, ça a bien été, a-t-il ajouté. Il y a eu un problème au niveau de l’aménagement, autour du bâtiment. Si on (Tracadie) avait eu notre propre département d’urbanisme, ça ne serait pas arrivé.»

Il croit qu’on devrait repenser la manière dont les permis sont livrés afin de favoriser les «projets d’envergure et limiter les embûches, les inconvénients.»

«Il va falloir que les huit membres autour de la table (les sept municipalités et le district rural de Miscou) développent une structure, une démarche, pour aider les projets qui font avancer la Péninsule acadienne.»

M. Losier en conclut que «les projets de plusieurs millions de dollars devraient être traités en priorité, comme au centre de triage d’un hôpital.»