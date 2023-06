Le regroupement féministe du N.-B. appuie la protection de la politique 713

Réunis en fin de semaine à l’occasion de leur 16e assemblée générale annuelle, les membres du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswic ont tenu à se positionner afin d’appuyer la protection de la politique 713, qui définit les exigences minimales pour les districts scolaires afin de créer un environnement sécuritaire pour les élèves de la communauté 2SLGBTQIA+.

Le Regroupement dénonce l’absence de consultation ou de transparence de la part du gouvernement sur ce dossier, ainsi que sa réponse «à la montée des activités anti-2SLGBTQIA+», peut-on lire dans un communiqué de presse.

«La prévention de la violence sexuelle doit être fondée sur des données probantes, non pas sur des discours de l’extrême droite. Ce que nous disent les données, actuellement, c’est que l’éducation sexuelle adaptée à l’âge et fondée sur les droits de la personne est essentielle à la prévention des abus sexuels. Qui plus est, les arguments avancés pour justifier la révision de la politique 713 contiennent des mythes nuisibles et de la désinformation qui minent les efforts de prévention de la violence chez les enfants, les filles et les femmes.»

«Les discours de l’extrême droite qui circulent actuellement contre la communauté 2SLGBTQIA+, particulièrement contre les personnes trans et non-binaires, sont non seulement erronés, mais ils sont également dangereux. Il s’agit d’un enjeu plus large qui porte atteinte à l’égalité des genres ainsi qu’à la démocratie de notre province.»

«L’atteinte de l’égalité pour tous passe par le questionnement et la déconstruction des normes et des rôles genrés, qui perpétuent et renforcent les inégalités entre les genres et qui continuent d’être une avenue par laquelle les mouvements de droite contrôlent le corps des femmes et des minorités de genre.»