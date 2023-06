Les syndiqués des foyers de soins accusent le gouvernement de se traîner les pieds

Le Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick (CSFSNB) se dit très préoccupé par l’impossibilité de poursuivre les séances de négociation syndicale en raison de «l’incapacité du gouvernement du Nouveau-Brunswick à fournir des garanties de financement pour leur secteur».

Selon le Conseil, lors de la dernière séance de négociation à la fin mai,l’Association des Foyers de soins du N.-B. a reconnu son incapacité à discuter des questions monétaires avec le syndicat jusqu’à ce que le gouvernement clarifie le financement qu’il allouera aux foyers de soins. Le syndicat dit attendre ces informations depuis mars. Rien n’a changé depuis.

«Dans la situation actuelle, où l’association des foyers de soins du N.-B. n’a pas les garanties de financement nécessaires de la part du gouvernement provincial, personne ne peut négocier des questions monétaires pour la convention collective», a déclaré Sharon Teare, présidente du CSFSNB.

Au cours de cette ronde de négociations, le Syndicat des foyers de soins du Nouveau-Brunswick dit accorder la priorité à de véritables augmentations salariales pour les travailleurs.

«Il est essentiel de mettre en œuvre des augmentations de salaire réelles qui dépassent l’augmentation du coût de la vie, surtout si l’on considère la pénurie de personnel et le taux de rotation élevé dans notre secteur», a déclaré Jason St-Onge, vice-président du Conseil.

«Actuellement, plus de 250 lits de foyers de soins (dans les établissements où les syndiqués travaillent) restent inoccupés en raison du manque de personnel. Les personnes âgées devraient bénéficier de plus d’heures de soins, mais ce n’est pas possible parce que la province nous empêche, tant les travailleurs que les employeurs, à y arriver», a-t-il ajouté.

Le CSFSNB demande au gouvernement du Nouveau-Brunswick, en particulier à la ministre du Développement social du Nouveau-Brunswick, Dorothy Shephard, de faire des garanties de financement à l’association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick une priorité absolue.

«Il est essentiel que le gouvernement reconnaisse la valeur des travailleurs et qu’il prenne des mesures immédiates pour soutenir une rémunération équitable qui reflète les services qu’ils fournissent à notre population âgée», affirme le Conseil dans un communiqué.

Le CSFSNB représente plus de 4500 membres du Syndicat canadien de la fonction publique travaillant dans 51 foyers de soins au Nouveau-Brunswick.