Ancien CCNB: la Ville d’Edmundston envoie un avis de démolition

Le bâtiment qui a abrité l’ancien Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus d’Edmundston, devra vraisemblablement être démoli.

À la suite d’une évaluation qui a conclu que l’édifice ne respectait plus certains critères, que ce soit en raison de l’état précaire de sa structure ou des risques qu’il peut poser pour la sécurité des gens, la Ville d’Edmundston a récemment envoyé un avis de démolition à son propriétaire.

Selon le directeur du service de Développement d’Edmundston, François Boutot, celui-ci jouira d’une certaine période de temps pour se plier à la demande de la Municipalité ou la contester.

«Il y a tellement d’étapes qu’il faut s’assurer de les faire comme il le faut. Le processus est entamé. Il n’y a pas une multitude d’options, mais il fallait émettre un avis au propriétaire.»

Selon M. Boutot, même s’il sera réalisé à plus grande échelle, le processus est somme toute identique à ce qui se produit lorsque la Ville décide de démolir une résidence inesthétique ou dangereuse sur son territoire.

«En tant que municipalité, une fois qu’un bâtiment ne respecte plus des critères, on a le droit d’intervenir. Évidemment, on ne peut pas intervenir sans avoir des faits à l’appui et on ne peut pas le faire en claquant des doigts. Il y a des étapes à suivre.»

Selon François Boutot, ce n’est pas de gaieté de cœur qu’Edmundston a lancé cet avis de démolition, soutenant que l’objectif de la municipalité est de bâtir et non de démolir.

«On veut accroître le développement économique, alors on va à l’encontre de notre but, mais le bâtiment est tellement rendu dans un état irrécupérable que l’on doit aller de l’avant avec ce processus.»

Une résolution devra également être adoptée par le conseil municipal en temps et lieu. Cependant, M. Boutot estime qu’au-delà de 12 mois pourraient s’écouler avant qu’une telle décision soit confirmée.

Notons que le bâtiment est vacant depuis 2014. Quelques idées de projets ont été mises de l’avant au fil des années, mais ne se sont jamais concrétisées. La propriété a finalement été mise en vente l’an dernier.