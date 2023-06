Des adultes ayant une déficience intellectuelle rendent la Belle vallée plus verte

Eco Vision Memramcook – Atelier l’Artisan souligne les deux années d’existence de sa friperie communément appelée «La Closet» dans la Belle vallée.

L’organisation représente communément un centre de travail et de formation pour les adultes ayant une déficience intellectuelle et favorise une meilleure inclusion au sein de la communauté.

En fait, Eco Vision Memramcook est le magasin de vêtements usagés, le centre de remboursement des bouteilles et canettes vides ainsi que d’autres formes de recyclage dont le papier.

«Ce sont tous des adultes, 18 ans et plus. Techniquement ils peuvent travailler jusqu’à 65 ans, mais s’ils veulent continuer après, ils peuvent», précise la directrice générale, Audrey Mazurek.

Elle accueille chaque jour 21 personnes dans le lieu de travail se trouvant sur le chemin Old Shediac dans la vallée de Memramcook.

«Atelier l’Artisan, c’est notre ancien nom. On le garde comme transition pour les gens qui nous connaissent sous ce nom», explique la porte-parole de l’organisme sans but lucratif.

En fait, l’Atelier l’Artisan a existé pendant une trentaine d’années dans la vallée. À l’époque, il y avait même une menuiserie. Celle-ci a été remplacée il y a deux ans par la friperie.

Les travailleurs d’Eco Vision ont d’ailleurs contribué à l’aménagement du magasin, entre autres en accrochant les vêtements, les étiquettes et même en travaillant à la préparation des supports à vêtements.

«Il y en a qui ont eu la chance de voir toute l’évolution et de participer au développement de l’entreprise», exprime la porte-parole de l’organisme.

Le format d’Eco Vision Memramcook permet de créer beaucoup plus de postes d’emplois au sein de l’organisation.

«Le triage, laver les vêtements, plier, accrocher, l’entretien du magasin, ça crée beaucoup plus de tâches, et ça touche plus les gens», indique la directrice générale.

D’ailleurs, l’organisation ne produit plus d’artisanat. Dorénavant, Eco Vision Memramcook est vraiment dans le domaine de l’écologie et du recyclage.

«Papier, carton, centre de remboursement des bouteilles. On recycle le verre, les piles, les petits métaux», ajoute Audrey Mazurek.

L’ouverture de la friperie appelée «La Closet» il y a deux ans permet dorénavant de recycler différents articles de maison, ainsi que les vêtements qui constituent le déchet numéro un sur la planète, selon la porte-parole.

Contrairement à ce qui se passe dans le marché du travail où l’on remarque un manque de main-d’œuvre, Eco Vision Memramcook n’a aucun problème à combler ses postes.

«On a gardé notre même monde et depuis ce temps-là, ça se rajoute. Tout de suite, on a une liste d’attente», informe la représentante de l’organisation.

Actuellement, huit individus inscrits sur la liste d’attente seraient en mesure de travailler au sein d’Eco Vision Memramcook, si des postes étaient disponibles.

Quelques membres de l’équipe d’Eco Vision Memramcook dans la friperie, communément appelée «La Closet». – Acadie Nouvelle: Mario Tardif

Une journée typique

Du lundi au vendredi, un autobus sillonne la vallée pour aller chercher les travailleurs à leur domicile et les ramener chez eux en après-midi.

«Ceci dit, on n’est pas réservé à Memramcook. On a des gens de Dieppe, Sackville, Aulac et Dorchester qui viennent», dit la directrice générale.

Ils arrivent à Eco Vision à 9h. Ils ont chacun leur poste de travail pour la journée. Certains vont dans le magasin, d’autres au recyclage de papier ou au centre de remboursement.

Ils ont une pause le matin à 10h15 et travaillent ensuite jusqu’à midi moins quart. Tout le monde mange ensemble sur l’heure du dîner. Ils reprennent leur travail jusqu’à la pause de l’après-midi et ils quittent les lieux à 15h.

La directrice générale croit qu’Eco Vision Memramcook apporte beaucoup aux individus qui y travaillent, entre autres le sentiment d’appartenance.

«Tu vois qu’ils sont heureux quand ils arrivent. Tu vois la fierté à la fin de la journée quand ils ont appris à accomplir leur tâche.»

«Comme tout le monde, peu importe l’âge qu’on a, on continue d’apprendre tous les jours à se développer en tant qu’être humain. Notre but c’est aussi de les faire réaliser et vivre des choses qu’ils ne vivraient peut-être pas s’ils ne venaient pas ici», poursuit-elle.

Selon Audrey Mazurek, une vingtaine d’agences du même type que celui d’Eco Vision sont actives dans la province.

Besoin d’agrandissement

La directrice générale admet que l’organisme fait face à un beau dilemme: il a grandement besoin d’espace supplémentaire.

L’idéal, d’après elle, serait de trouver un autre espace ailleurs dans la vallée pour la friperie. «Ça nous donnerait la chance d’avoir un magasin un petit peu plus grand où l’on pourrait vendre des meubles et plus de choses. Ensuite prendre l’espace ici pour accueillir les participants qui sont sur la liste d’attente», pense-t-elle.