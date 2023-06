Des parents disent que la Politique 713 leur permet de bien accompagner leur enfant

L’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick souhaite un statu quo de la politique 713 sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre à l’école. Sa présidente, Annette Hondas, indique que les parents sont assez pris en compte par le système scolaire.

«La politique 713 est très alarmante quand on la lit et qu’on ne sait pas ce qui se passe sur le terrain, juge Annette Hondas. Le parent peut avoir l’impression qu’il ne sera jamais consulté si son enfant veut changer de prénom.»

La présidente de l’Association francophone des parents du N.-B. (AFPNB) fait référence à un règlement du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. Le gouvernement l’a adopté en 2020 pour créer un milieu scolaire sécuritaire pour les élèves LGBTQ+.

D’une part, les enseignants doivent utiliser le pronom et le nom préférés des élèves non binaires ou transgenres. D’autre part, la direction d’une école doit obtenir le consentement éclairé des enfants avant d’en discuter avec leurs parents, selon la section sur l’auto-identification de la politique.

Processus rassurant

Mme Hondas a entendu un témoignage rassurant des parents inquiets lors d’une rencontre entre les représentants de l’AFPBN et le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, le 31 mai.

«Un enseignant a décrit le processus effectué en consultation avec l’élève, mais aussi avec d’autres experts comme des psychologues, pour accompagner l’enfant dans sa décision, dans son questionnement, toujours dans le but de l’amener à se dévoiler auprès de ses parents», dit-elle.

Elle affirme que le personnel scolaire finit par consulter les parents d’élèves non binaires ou transgenres qui demandent un changement de nom ou de pronom dans leur établissement, même si cette étape n’est pas la première.

«Certains craignaient que l’école ne les avise jamais de ce qui se passe. Ils veulent surtout faire partie du processus et accompagner davantage leur jeune, explique Mme Hondas. Or, le processus n’est actuellement pas écrit dans la Loi. C’est ça, je crois, qui cause de la confusion.»

Guide précis

C’est pourquoi elle se réjouit d’un guide que le gouvernement publiera pour les écoles, selon ce qu’elle a entendu pendant la réunion avec M. Hogan. Elle soutient qu’une démarche précise imposée aux écoles rassurera des parents.

«L’AFPBN recommande le statu quo de la politique 713, même si le vote n’a pas été unanime au conseil d’administration», annonce Mme Hondas.

Elle précise que des parents ont assuré que le règlement avait donné une plus grande sécurité à leur enfant LGBTQ+ à l’école.

«Nous avons eu l’impression que la décision de M. Hogan était déjà prise, fait toutefois remarquer Mme Hondas. Alors, pourquoi nous consulter? J’ai trouvé que la discussion s’est passée dans le calme et le respect, mais avec une préoccupation des parents d’être entendus sans être pris en compte.»

Changements bientôt

Le ministre de l’Éducation voudrait rendre facultative la révélation aux parents de l’identité de genre de leur enfant souhaitant changer de pronom à l’école, mais interdire l’utilisation de ce pronom par les enseignants sans autorisation parentale.

Le gouvernement étudie aussi la participation aux sports d’équipe et aux activités parascolaires des élèves transgenres, ainsi que leur accès aux toilettes.

«J’ai rencontré plusieurs groupes, plusieurs individus et des experts de la Constitution, a déclaré M. Hogan, mardi. Je veux continuer à protéger les droits de la communauté LGBTQ+ ainsi que ceux des parents. Ces derniers sont des partenaires, avec leurs enfants, de notre système éducatif».

À l’Assemblée législative, le ministre a aussi annoncé qu’il apporterait des changements à la politique 713 cette semaine, peut-être dès mercredi.