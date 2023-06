Incendie à Moncton: un conseiller réclame que les Airbnb soient mieux réglementés

Le 16 mars, un incendie dans un logement de type Airbnb a causé la mort de sept personnes dans l’arrondissement Ville-Marie, à Montréal.

La nuit dernière le feu a complètement détruit une résidence de la rue Henry, à Moncton. Fort heureusement, ce sinistre n’a fait aucune victime.

Pour le conseiller Charles Léger, il est grand temps d’agir.

Celui qui représente les citoyens et citoyennes du quartier numéro 2 avait présenté une ébauche d’arrêté municipal pour encadrer ce genre de logement et leur utilisation le 17 avril.

Le personnel de la municipalité avait cependant émis une recommandation, le 1er mai, pour ne pas aller de l’avant avec ce règlement.

Le conseil a donc proposé de placer une pause sur sa proposition, afin de se donner plus de temps pour en discuter.

Ce qu’il souhaite, c’est de mettre en place un registre de ces logements qu’on peut louer à court terme et que la ville puisse émettre des permis aux propriétaires.

Selon Charles Léger, on avait estimé à plus de 400 le nombre de logements disponibles pour ce genre de location à Moncton en octobre 2022.

Le règlement proposé reviendra devant le conseil le 19 juin.

Le conseiller suggère qu’on se base sur l’arrêté municipal concernant les feux extérieurs et les feux de camp qui existe déjà pour mieux encadrer les Airbnb.

«J’ai proposé d’utiliser la même procédure mais il semble y avoir de la résistance parmi le personnel de la municipalité. Personnellement, je ne veux pas quelque chose de compliqué, mais on devrait au moins avoir une procédure en place», explique-t-il.

«Ça nous permettrait de savoir où sont situées ces résidences et de mieux contrôler la sécurité (notamment au niveau des extincteurs et des détecteurs de fumée) de ces lieux.»

Charles Léger a rencontré des dirigeants d’Airbnb la semaine dernière à Toronto, dans le cadre d’une rencontre de la Fédération des municipalités du Canada.

Il affirme qu’il y a de l’ouverture de leur côté pour l’adoption d’un tel règlement.

«Ils semblent montrer de la bonne volonté pour travailler avec notre municipalité. On s’aperçoit de plus en plus qu’on doit au moins éduquer les gens qui louent à propos des normes qu’on doit respecter dans ces lieux, mais aussi les locataires à propos des mesures de sécurités qui existent à cet endroit», souligne-t-il.

Selon lui, le service des incendies pourrait aussi avoir accès à ce registre.

«Ça leur donnerait sans doute une meilleure chance de bien se préparer avant d’intervenir. Ce registre ne serait pas là pour pénaliser les propriétaires, mais pour s’assurer que les gens qui louent ces logements seront en sécurité», avance le conseiller.

«Je ne veux pas vivre ici ce qu’ils ont vécu à Montréal. Je pense qu’il est temps d’avoir cette discussion»