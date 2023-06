Moncton: un Airbnb détruit dans un incendie

Un duplex de la rue Henry à Moncton a été détruit dans un incendie qui s’est déclenché dans la nuit de lundi à mardi.

D’après Conrad Landry, chef du Service d’incendie de la Ville de Moncton, 15 pompiers ont été dépêchés au 62-64 rue Henry afin de combattre le brasier.

«On a reçu l’appel à 00h50 parce que des flammes et de la fumée s’échappaient de la maison. C’est un duplex de deux étages et l’incendie a commencé au premier étage et s’est répandu jusqu’au grenier», dit M. Landry.

Le feu se serait déclenché dans l’un des logements du duplex offert en location temporaire sur le site Airbnb.

Personne n’a été blessé et toutes les personnes qui se retrouvaient dans l’édifice en étaient sorties lorsque les pompiers sont arrivés sur place.

Conrad Landry indique que l’incendie a été difficile à maîtriser.

«Il y avait 15 pompiers sur la scène, par le temps qu’on a terminé, il était 6h, précise-t-il. Parce que le feu est allé au grenier, c’est toujours plus difficile à éteindre. Ça va nous prendre toute la journée pour faire l’enquête et en déterminer la cause.»

M. Landry ajoute que les dégâts laissés par le brasier sont importants dans chacun des logements.

«C’est assez difficile à dire si les assurances vont réparer l’édifice ou le démolir, il y a eu pas mal de dégâts», dit-il.