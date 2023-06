Nouvelle initiative pour la santé mentale des agriculteurs néo-brunswickois

Les agriculteurs du Nouveau-Brunswick auront accès à de nouvelles ressources pour les aider à gérer le stress lié à l’exploitation d’une ferme grâce à une nouvelle initiative axée sur la santé mentale et la sécurité à la ferme, qui a été annoncée mardi matin.

Selon une étude de l’Université de Guelph réalisée en 2021 et citée dans un communiqué de presse par le gouvernement provincial, 76% des agriculteurs ont déclaré être sous l’emprise d’un stress allant de modéré à élevé. La même étude révèle qu’un agriculteur canadien sur quatre a eu des pensées suicidaires au cours des 24 derniers mois.

Dans le cadre de l’initiative, un site web a été conçu pour permettre aux gens d’avoir facilement accès à des formations, des outils et des ressources sur la santé mentale et le mieux-être.

La documentation encourage les agriculteurs à faire les premiers pas pour conserver une bonne forme mentale en reconnaissant le moment où il est peut-être temps de demander de l’aide et de parler à quelqu’un, et en apprenant à prendre soin d’eux, de leur famille, de leurs collègues et des autres.

Cette initiative s’inscrit dans un partenariat avec Agriculture NB (qui regroupe l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick, l’Union nationale des fermiers au Nouveau-Brunswick et La récolte de chez nous). L’aide financière a été accordée par le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches par l’entremise du Partenariat canadien pour une agriculture durable Canada-Nouveau-Brunswick.

Agriculture NB, par l’entremise de l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick, a embauché une personne chargée de la coordination des services liés à la santé mentale et à la sécurité à la ferme qui travaillera avec d’autres coordonnateurs et organismes de la province en vue d’élaborer, d’offrir et de promouvoir des ressources, des ateliers, des séances d’information et des documents dans les deux langues officielles à l’intention de la communauté agricole. – AN