Campbellton veut donner un second souffle au Centre civique

Le conseil municipal de Campbellton tentera certaines initiatives au cours des mois à venir afin de remettre sur la voie de la rentabilité son complexe sportif.

Faire de la place pour des terrains de pickleball… ouvrir la surface glacée principale plus tôt… Maximiser l’utilisation des panneaux solaires…

Une série d’actions a été entérinée, lundi soir lors de la réunion publique du conseil, dans l’espoir de relancer cette infrastructure largement déficitaire depuis plusieurs années.

Ces recommandations émanent du forum citoyens mis en place spécifiquement à cette fin. Celui-ci s’est donné comme objectif d’augmenter la circulation (activités) et les revenus du Centre civique, tout en réduisant les dépenses. Il souhaite aussi appuyer davantage ses partenaires de premier plan, notamment les équipes de hockey des Tigres (de la Ligue junior des Maritimes) et de la polyvalente Roland-Pépin.

En tout, les membres du comité ont identifié 22 initiatives visant à redonner un second souffle au Centre civique. De ce nombre, sept ont été apportées à la table du conseil afin d’être ratifiées.

«On a pris ce mandat très au sérieux. L’idée, c’est de créer beaucoup plus de circulation dans notre établissement, créer une meilleure expérience pour l’ensemble des utilisateurs. On veut changer les perceptions que les gens ont du Centre civique», explique le coprésident de ce forum, le conseiller Maurice Comeau.

Certaines mesures proposées sont peu coûteuses, comme accroître la promotion pour l’utilisation de la piscine, installer l’écran géant dès l’ouverture de la saison de hockey, ou encore rendre disponible la seconde surface pour la création d’une ligue de pickleball (tennis léger), un sport en croissance dans la région. Neuf terrains pourraient ainsi être installés durant la période estivale et ainsi permettre la création d’une ligue.

D’autres, par contre, sont plus coûteuses, comme la transition à l’éclairage D.E.L. sur la glace principale.

«C’est certain que la question des lumières représente un coût énorme, mais une étude a été effectuée et on sait que c’est une dépense qui va être rentable à moyen terme», explique pour sa part le maire Jean-Guy Levesque, rappelant qu’il existe des programmes gouvernementaux d’économies énergétiques.

Une autre dépense d’importance (estimée entre 15 000$ et 20 000$) serait de procéder à l’ouverture de l’aire principale dès la mi-août. Là encore, le maire est persuadé de pouvoir rentabiliser l’action.

«On veut éviter que les camps et parties préparatoires de nos Tigres aient lieu, comme ce fut le cas dernièrement, à l’extérieur de la région parce que la glace n’était pas prête pour eux», dit-il.

Ce qui complique également leur mise en œuvre, c’est que le Centre civique n’a toujours pas de directeur général, et ce, depuis un bon moment déjà.

Selon M. Levesque, bien que le conseil ait décidé d’aller de l’avant avec ces recommandations, il ne reste pas fermé à l’ajout de nouvelles initiatives.

«On essaye d’être proactif en prenant des risques oui, mais des risques calculés. Est-ce qu’on sera en mesure de rentabiliser le Centre civique? Je ne suis honnêtement pas certain que ça se fera de mon vivant, et c’est correct. Il y a de ces infrastructures qui sont extrêmement importantes, qui constituent un service pour la communauté, mais qui seront toujours une dépense. Cela dit, si on ne parvient pas à le rentabiliser on peut quand même essayer de faire en sorte qu’il ne soit plus un fardeau financier aussi lourd à porter pour nos contribuables», indique le maire.

Les propositions acceptées