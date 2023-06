Caraquet: le Centre des générations sort tranquillement de terre

Enfin! C’est probablement le mot qui est venu en tête du maire Bernard Thériault, quand il a vu la première structure apparaître sur le terrain qui abritera le Centre régional des générations de Caraquet.

C’est la fin d’une saga qui dure depuis plusieurs années et le début d’une belle aventure qui mènera à l’ouverture officielle du bâtiment, en septembre 2025.

«Il y a certainement beaucoup de satisfaction de voir le début des travaux. On se souvient que lorsque j’ai été élu (en 2021), j’étais perçu comme le candidat qui avait le plus de réserves sur ce projet», souligne-t-il, un sourire en coin.

«Mais j’ai rapidement compris qu’il y avait un appui assez fort de la population, particulièrement chez les gens qui ont des enfants.»

La preuve, c’est que plus de 300 personnes ont laissé des commentaires sur sa page Facebook dans les heures qui ont suivi la parution de la photo du début des travaux.

Le maire précise aussi que plus de 10 000 personnes utilisent les installations du Club plein air de Caraquet chaque année (l’organisme sera logé dans le centre), sans compter les milliers de gens qui vont suivre les péripéties de la nouvelle équipe de hockey junior B (le Poséidon de la Péninsule acadienne).

Il tient aussi à rassurer ses citoyens quant aux traditionnels dépassements de coûts.

S’il y en a, selon lui, ils seront mineurs.

«On dirait que certaines personnes ont peut-être une petite attitude judéo-chrétienne, dans le sens où on n’a pas droit aux bonnes nouvelles. Il faut toujours souffrir et être misérable», rigole Bernard Thériault.

«Moi, j’ai abandonné cette optique là depuis longtemps. Dans l’ensemble, nos citoyens sont heureux de voir que nous donnons un élan positif à notre ville», ajoute le maire.

«La période cruciale pour le dépassement des coûts était entre les évaluations théoriques et les appels d’offres. Et ça, on l’a eu, quand on est passé de 19 millions$ à 25,5 millions$.»

La baisse du prix de certains matériaux comme l’acier va compenser pour la hausse du prix de produits comme le ciment, mentionne le maire de Caraquet.

Il se réjouit aussi du fait que la grande majorité des contracteurs qui ont paraphé des ententes avec la municipalité sont tous des entrepreneurs de la Péninsule acadienne, notamment MQM Quality Manufacturing (Tracadie) pour la structure d’acier et Olympic Metals (Caraquet) pour l’armature.

En fait, Bernard Thériault estime que plus de 80% des travaux seront réalisés par des firmes de la région.

Selon l’échéancier prévu, la fondation et la structure de ciment seront construites entre juin et août.

La structure d’acier devrait être érigée entre septembre et novembre, alors que le bâtiment sera fermé en janvier 2024, ce qui va inclure les travaux de plomberie et d’électricité.

«À Noël, on devrait avoir une idée assez précise à ce que le bâtiment va ressembler», affirme Bernard Thériault.

En bon politicien, le maire n’a pas voulu prendre tout le crédit pour cette réalisation.

Il mentionne le travail de son prédécesseur, des députés de la région, ainsi que des différents paliers de gouvernement.

«On a travaillé dur dans la dernière année pour bonifier l’entente de 6 millions $ (avec les gouvernements fédéral et provincial qui sert à payer le dépassement de coût quand la facture est passée de 19 à 25,5 millions $)», précise-t-il, en ajoutant que la contribution totale de la municipalité va demeurer à 4 millions $.