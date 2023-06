Énergie NB envisage des partenariats afin de surmonter ses défis financiers

Confronté à d’importants défis financiers, Énergie NB envisage un avenir où elle ne sera plus la seule responsable de la production de l’électricité dans la province.

Énergie NB a présenté son nouveau plan stratégique mercredi. Le document présente la stratégie que compte déployer la société d’État au cours des 12 prochaines années afin de surmonter les nombreux défis auxquels elle est confrontée.

Le plan s’articule autour de six axes stratégiques, dont une transition vers un approvisionnement rentable, propre et sûr et la modernisation du réseau.

Au cours des prochaines années, la demande en électricité ira en augmentant au Nouveau-Brunswick, une pression à la hausse causée par croissance démographique et l’électrification du transport et des industries.

Alors que la demande en électricité est appelée à augmenter, la capacité d’en produire ira en diminuant. En 2030, la réglementation fédérale interdisant la combustion du charbon afin de produire de l’énergie forcera la fin des activités de la centrale thermique de Belledune, à moins que celle-ci soit reconvertie. Au cours de la décennie suivante, les centrales de Bayside et Coleson Cove atteindront la fin de leur vie utile.

Le réseau électrique d’Énergie NB est aussi vieillissant et d’importants investissements sont nécessaires afin de soutenir l’électrification, le rendre plus intelligent et capable d’intégrer davantage d’énergies renouvelables.

Puisque la société d’État croule sous les dettes, sa situation financière précaire lui laisse peu de marge de manœuvre afin de faire les investissements nécessaires pour une transition énergétique verte.

D’après Lori Clark, PDG d’Énergie NB, cette réalité va donc nécessiter un changement de culture et des choix difficiles vont s’imposer.

«Augmenter les tarifs représente toujours le dernier recours pour nous. Nous cherchons à optimiser les coûts à l’interne afin de nous assurer que nous opérons de manière la plus efficace possible. Malgré ça, il va falloir chercher d’autres solutions», a-t-elle expliqué lors d’une conférence de presse mercredi.

Mme Clark est d’avis que des partenariats avec de tierces parties, notamment les Premières Nations, seront nécessaires afin de construire des projets énergétiques. À l’avenir, Énergie NB pourrait donc ne pas être propriétaire de l’infrastructure produisant l’électricité dans la province.

«La propriété des actifs en fait partie, même si c’est difficile à faire, dit-elle. Ça ne fait pas partie de notre histoire. Construire et assurer la maintenance de nos actifs a toujours été quelque chose que nous avons fait en tant qu’entreprise d’ingénierie.»

La PDG évoque aussi un éventuel partenariat avec Ontario Power Generation (OPG) qui pourrait devenir copropriétaire de la centrale nucléaire de Pointe Lepreau.

«Par exemple, si nous pouvons établir un partenariat avec OPG afin qu’ils prennent en charge une partie de notre dette et du risque associé à la centrale, tout en améliorant sa performance, ce sera une bonne chose pour les Néo-Brunswickois», a-t-elle précisé.

La vente de l’édifice abritant le siège social de la société d’État est aussi envisagée, ajoute Mme Clark.

«Nous souhaitons faire des choix différents afin d’améliorer la santé de notre bilan financier.»

Nouvelles technologies

Bien que cette technologie ne soit toujours pas éprouvée, le plan stratégique d’Énergie NB indique vouloir poursuivre la construction de petits réacteurs modulaires comme source alternative d’énergie.

«Le prix de l’énergie solaire et éolienne est à la baisse et nous avons l’occasion d’adopter de nouvelles technologies comme des réacteurs modulaires», dit Lori Clark.

La société d’État mise sur le fait que la première centrale sera fonctionnelle dès 2030, soit l’année de la fin de la combustion du charbon à la centrale de Belledune, ajoute-t-elle. Autrement, Énergie NB pourrait être forcée de continuer à brûler des hydrocarbures si la réglementation provinciale et fédérale le permettent encore.

«Nous avons bon espoir. Rien n’indique que les réacteurs ne seront pas encore disponibles, mais si c’est le cas, nous devrons envisager une alternative et ce serait probablement une centrale thermique au gaz», admet Mme Clark.