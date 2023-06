Le gouvernement Higgs s’allie à Trudeau pour une lieutenante-gouverneure unilingue

Le gouvernement de Blaine Higgs intervient dans la procédure d’appel du gouvernement fédéral contre la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. Il soutient que la nomination d’une lieutenante-gouverneure unilingue respecte la Constitution.

Le bureau du procureur général du Nouveau-Brunswick a déposé un mémoire à la Cour d’appel de la province. Il intervient dans l’affaire qui oppose le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, à la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick depuis 2019.

Cette année-là, M. Trudeau a nommé Brenda Murphy au poste de lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick. Or, cette militante féministe pour la justice sociale est unilingue anglophone.

La SANB a déposé une requête judiciaire.

En 2022, la juge en chef de la Cour du Banc du Roi, Tracey K. DeWare, a conclu que le bilinguisme est obligatoire dans le cas du lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, sans annuler la nomination de Mme Murphy.

Bien que la Charte canadienne des droits et libertés donne l’obligation d’être bilingues aux institutions et non aux personnes, la magistrate a soutenu que le rôle de lieutenant-gouverneur est particulier.

«La Charte n’exige pas que tous les employés du gouvernement, ministres, juges ou premiers ministres provinciaux et fédéraux soient bilingues. Toutefois, ces personnes peuvent toutes être remplacées par une autre personne pour l’exécution de leurs fonctions, contrairement à un lieutenant-gouverneur», a-t-elle noté.

Le gouvernement du Canada a fait appel de cette décision. Il a promis que les prochains lieutenants-gouverneurs de la province seraient bilingues. Cependant, il a trouvé problématique constitutionnellement d’en faire une obligation légale.

Le ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, a affirmé l’existence d’un principe selon lequel un article de la Charte ne peut pas être utilisé pour changer un autre article de la constitution. Or, celle-ci donne au premier ministre du Canada le pouvoir discrétionnaire de nommer les lieutenants-gouverneurs.

Bilinguisme institutionnel

Dans son mémoire remis le 31 mai, le bureau du procureur général du Nouveau-Brunswick ajoute que même en adoptant une interprétation large et libérale des droits linguistiques, il est impossible d’imposer le bilinguisme à un lieutenant-gouverneur personnellement. Il admet seulement que ça puisse être le cas pour le bureau du représentant du Roi, composé de six employés.

Le gouvernement provincial fait de plus valoir que cette institution rend peu de services et que sa fonction est symbolique et cérémonieuse.

Les lieutenants-gouverneurs déclament un discours du Trône, autorisent la tenue des élections, demandent au chef du parti vainqueur de former un gouvernement et assermentent les ministres. Surtout, ils donnent la Sanction royale aux lois votées à l’Assemblée législative pour qu’elles s’appliquent.

«Les lois, archives, comptes rendus et procès-verbaux de la Législature du Nouveau-Brunswick doivent être imprimés et publiés dans les deux langues officielles, et les deux versions ont force de loi et la même valeur», souligne le bureau du procureur général. n

L’opposition et la SANB aux créneaux

Le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), Alexandre Cédric Doucet, exprime une grande frustration en réaction à l’intervention du gouvernement provincial dans l’affaire judiciaire qui oppose son association au premier ministre canadien, Justin Trudeau.

«Le gouvernement du Nouveau-Brunswick demande à la Cour d’appel de faire une mauvaise interprétation des droits linguistiques de la communauté acadienne et francophone, déclare-t-il. C’est désastreux! Ça envoie encore un mauvais message à la communauté.»

M. Doucet voit l’influence du premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, dans l’argumentaire du bureau du procureur général, qui fait partie du gouvernement provincial.

«Cette intervention à la Cour d’appel n’est pas une décision juridique, mais politique, déplore-t-il. C’est quand même la seule province officiellement bilingue qui demande à un tribunal de haute instance de prendre une décision à l’encontre des droits de la communauté acadienne et francophone. C’est incroyable!»

La cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, pense que le premier ministre du Canada devrait avoir l’obligation de nommer une personne bilingue au poste de lieutenant-gouverneur de la province.

«Ici, c’est une province officiellement bilingue, il y a une Constitution et du monde des deux communautés linguistiques qui ont besoin d’une égalité de services», a-t-elle expliqué en mêlée de presse.

Mme Holt estime que l’intervention du gouvernement du Nouveau-Brunswick au sujet du lieutenant-gouverneur est un nouvel exemple du désintérêt de l’équipe de M. Higgs pour les droits linguistiques des francophones.

«Cette intervention va à l’encontre du contrat social que le gouvernement provincial devrait défendre: le bilinguisme officiel, a également affirmé le député vert, Kevin Arseneau. Il y a des gens bilingues exceptionnels partout dans la province qui pourraient être nommés lieutenants-gouverneurs.»

Il soutient que la charge symbolique associée à ce poste donne à la personne qui l’occupe le statut d’institution. Celle-ci devrait donc être bilingue.

«Si ce n’est pas une institution, arrêtons de payer pour et débarrassons-nous-en!», a-t-il lancé.