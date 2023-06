Le mandat du PDG du CCNB est renouvelé pour cinq ans

Le PDG du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), Pierre Zundel, voit son mandat être renouvelé jusqu’en 2029.

C’est ce qu’a annoncé le président du Conseil des gouverneurs, Denis Nadeau, dans un communiqué de presse mercredi matin.

«M. Zundel possède l’écoute, la sagesse et une connaissance approfondie du milieu postsecondaire, autant d’atouts qui inspirent une confiance sans réserve de la part du Conseil des gouverneurs, affirme M. Nadeau. Sous sa direction, le CCNB a continué de jouir d’une image positive auprès des décideurs, des agences de développement et du public en général.»

Pierre Zundel, qui fait carrière dans le milieu de l’enseignement post-secondaire et de la recherche depuis 38 ans, est devenu président-directeur-général du CCNB en septembre 2019 pour un mandat de cinq ans; le nouveau mandat de cinq ans entrera en vigueur le 3 septembre 2024 et se terminera en septembre 2029.

Il a auparavant été recteur à l’Université de Sudbury, recteur par intérim ainsi que vice-recteur aux études à l’Université Laurentienne, et président du conseil d’administration de l’École de médecine du nord de l’Ontario.

M. Zundel a exprimé dans le communiqué sa fierté de pouvoir amorcer un second mandat en tant que PDG de l’établissement postsecondaire.

«Je suis ravi de continuer à travailler avec la formidable équipe du CCNB et avec nos partenaires envers la poursuite de nos plans ambitieux pour l’avenir, déclare-t-il. L’innovation et la collaboration sont les fils conducteurs de notre approche au CCNB, car face à un monde en profond changement, notre intelligence et ingéniosité collective permettront à la communauté acadienne, francophone et à la province de saisir les occasions qui s’offrent, plutôt que d’en subir les contrecoups.»

Le CCNB a fait face «avec succès» à une série de défis, dont ceux apportés par la pandémie, et cela «grâce à l’expertise et à la direction stratégique de M. Zundel», selon le communiqué de presse.