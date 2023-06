Menacés d’éviction, des locataires de Campbellton ont gain de cause 

«On est la preuve que nous, les locataires, avons aussi des droits et que ça vaut la peine de se battre.»

Une bien bonne nouvelle est arrivée dans la boîte aux lettres de Géraldine Levesque mardi matin.

Locataire menacée d’éviction par les nouveaux propriétaires de son immeuble à logements, la résidente de Campbellton avait porté plainte auprès du Tribunal sur la location de locaux d’habitation du Nouveau-Brunswick. La lettre lui a confirmé qu’après enquête, sa plainte était bel et bien fondée et qu’elle avait gain de cause. Du coup, elle et les résidents des six autres appartements n’ont plus à s’inquiéter de quitter les lieux avant l’ultimatum lancé par les nouveaux propriétaires.

Mme Levesque et les autres locataires de sept appartements du 26 rue Andrew ont appris à la fin mai que leur immeuble avait été vendu et qu’ils devaient quitter les lieux avant le 2 juillet. La raison évoquée alors est que cette ancienne église convertie en unités d’habitation servira désormais à loger des professionnels de la santé de passage temporairement dans la région, notamment des infirmières d’agence.

C’est justement cette nouvelle vocation qui n’a pas passé auprès du Tribunal de la régie des loyers. Selon la médiatrice qui a examiné le dossier, les motifs utilisés pour invoquer l’avis de résiliation ne sont pas justifiables.

«Ce qu’elle dit, c’est que ce n’était pas valide de nous jeter à la rue comme ça pour cette raison. Elle a donc rejeté l’avis de résiliation, ce qui fait que nous n’avons plus à déménager», exprime Mme Levesque avec un soulagement évident.

Cela dit, cette bonne nouvelle arrive un peu tard pour le groupe de locataires qui – dans l’incertitude – ont tous trouvé un loyer où déménager.

«On était dans le noir total, donc on ne pouvait pas se permettre d’attendre la décision et courir le risque de se retrouver sans logement en juillet. Les loyers sont très rares dans la région», atteste la Restigouchoise.

Celle-ci a eu de la chance. Elle et son conjoint se sont trouvé un appartement dans un rare immeuble actuellement en construction à Campbellton. Un locataire du groupe a pour sa part acheté un condo, deux autres ont déjà déménagé, et les autres, tout comme elle, sont en attente d’un déménagement.

«C’est une situation très fâcheuse, car nous étions vraiment bien où nous étions. Cela dit, on a été extrêmement chanceux malgré tout. Reste que ce n’est pas l’fun de déménager, surtout à notre âge. C’est un gros stress», dit-elle.

L’immeuble de la rue Andrew n’est pas le seul dans cette situation. Le même promoteur a acheté un autre édifice à logement pour les mêmes raisons, celui-là situé sur la rue Roseberry. Il comprend neuf appartements. Mme Levesque soutient que certains locataires ont pu trouver un autre logement, d’autres seraient retournés dans leur famille, certains même auraient quitté la région. Deux locataires n’auraient toutefois encore rien trouvé selon elle.

«On espère que la réponse que nous avons reçue aujourd’hui pourra aider les gens qui vivent une situation similaire. On est la preuve que nous, les locataires, avons aussi des droits et que ça vaut la peine de se défendre. Car ce genre de situation peut arriver de nouveau, personne n’est pas à l’abri», souligne-t-elle.

Si le stress de Mme Levesque a baissé d’un (énorme) cran avec cette réponse du tribunal, il n’est pas terminé en soi. Le promoteur a encore la possibilité de porter le jugement en appel. De son côté, Mme Levesque doit maintenant attendre que son loyer (en cours de construction) soit complété, ce qui devrait arriver vers novembre. D’ici là, avec le jugement du tribunal en main, elle et les autres locataires ne bougeront pas.

«Nous sommes dans nos droits et la médiatrice nous l’a bien dit: ils n’ont pas le droit de nous jeter dehors. Ils devront donc attendre. Et si mon appartement n’est pas prêt en novembre, ils attendront encore plus longtemps», dit-elle.

Mis au fait de cette victoire des locataires de Campbellton, le maire Jean-Guy Levesque a salué leur persévérance.

«C’est une excellente nouvelle pour les locataires. Ils n’ont pas hésité à faire valoir leur droit et je suis très heureux pour eux», exprime-t-il, prenant soin d’ajouter qu’il n’a rien contre les promoteurs qui choisissent sa ville pour brasser des affaires.

«Je l’encourage même fortement. Mais il y a une façon de faire les choses, et ici, ça ne s’est pas fait de façon adéquate. On ne jette pas les gens à la rue comme ça. Ce qui vient de se passer chez nous est désolant, mais le résultat est un message en soi envers ceux qui voudraient tenter de faire la même chose à l’avenir, ici comme ailleurs dans la province», indique-t-il.