Terrains de l’avenir: un projet urbain colossal à Moncton

La ville de Moncton se tourne vers l’avenir avec l’ambitieux projet Terrains de l’avenir (Vision Lands).

Après plusieurs années d’hésitation, le conseil municipal a finalement posé le premier jalon de ce développement majeur de plus de 1400 acres (556 hectares) de superficie.

C’est littéralement un tout nouveau quartier qui verra le jour au cours des prochaines années, entre la promenade McLaughlin et le chemin Mapleton.

Plusieurs édifices existent déjà sur ces terrains, dont l’école Claudette-Bradshaw, l’entrepôt Kent Building Supplies et l’hôtel Four Points.

Mais tout autour de ces bâtiments, un gigantesque projet de développement urbain verra le jour au cours des deux ou trois prochaines années.

«Le défi avec ces terrains, c’est qu’il y a beaucoup de contraintes topographiques et naturelles. On doit donc développer un bon plan avec les propriétaires pour que les projets aient du sens pour tout le monde», explique Josh Adams, urbaniste principal à la Ville de Moncton.

Selon le zonage du secteur, le développement résidentiel et commercial sera permis sur ces terrains.

«Il y a certainement besoin pour un usage mixte. La ville grandit très rapidement et on sait qu’on a besoin de plus de logements pour soutenir cette croissance.»

On veut créer des quartiers qui seront accueillants pour les piétons mais aussi très vivants, avec la présence d’établissements commerciaux, de boutiques et de restaurants, un peu comme on voit dans le centre-ville.

Il faut remonter à l’année 2004 pour voir apparaître la genèse de ce gigantesque projet.

Tout part d’un plan de développement adopté par le conseil municipal de l’époque.

L’arrêté prévoit une révision de ce plan de ce plan aux 10 ans, question de s’ajuster aux nouvelles tendances et aux nouvelles exigences, notamment au niveau environnemental.

On a finalement décidé de mettre ce plan en marche en 2023.

Six importants propriétaires de terrains ont donné 150 000$ à la ville, qui a ajouté la somme de 175 000$ pour réaliser l’étude et accélérer le processus de planification.

Préoccupation environnementale

La conception d’un tout nouveau quartier en 2023 est évidemment très différente de ce qu’elle pouvait être en 2003.

La question de la protection de l’environnement et des milieux naturels est maintenant au coeur des préoccupations des gens.

Josh Adams précise d’ailleurs qu’il y a beaucoup de terrains humides et de ruisseaux qui jonchent ces terrains.

«Ce plan nous donne une belle occasion d’augmenter notre protection de l’environnement. Il y a plusieurs endroits sensibles qui doivent être protégés.»

Les autorités municipales ont l’intention d’avoir des conversations avec les propriétaires, la communauté et différents groupes d’intérêt, comme l’Alliance du bassin versant Petitcodiac.

Plusieurs sessions de consultations publiques auront lieu pour essayer de trouver un équilibre entre les besoins des résidents et les intérêts des promoteurs.

«On veut vraiment savoir ce que les gens pensent et ce qu’ils veulent voir dans ce quartier. En fait, c’est un plan qui va être créé quasiment par les citoyens», précise l’urbaniste principal de la ville de Moncton.

«J’espère qu’en fin de compte, tout le monde va s’entendre sur un développement qui va protéger les atouts naturels de la région et répondre aux besoins de logement que nous avons», ajoute-t-il.

«On veut trouver une façon de créer un plan durable et respectueux de l’environnement.»

On va donc répertorier toutes les terres humides de ces terrains avant d’entreprendre la planification comme telle.

Même si le développement pourra se poursuivre dans certains secteurs, il faudra probablement deux ou trois ans avant que la construction de ce quartier débute.