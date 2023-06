Politique 713: le caucus PC appuie les changements, selon Hogan

Selon le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Bill Hogan, le caucus progressiste-conservateur appuie les changements que son gouvernement prépare à la politique 713. Mais selon Jeff Carr, la nature de ces changements n’est pas encore connue.

Le ministre Hogan affirme que les changements à la politique 713 seront annoncés en conférence de presse d’ici la fin de la semaine.

Il affirme que les changements à la politique seront mineurs, et il estime qu’il n’y aura pas de vives réactions du public.

Cette politique sert à créer un environnement sécuritaire pour les élèves LGBTQ+ dans les écoles du N.-B. Elle garantit notamment des toilettes non genrées et elle permet l’utilisation informelle de noms et de pronoms choisis par les élèves à l’école, sans nécessairement que l’école avise les parents.

«Je crois que quand j’aurai la chance de discuter de comment on va améliorer la politique 713, le public va se demander pourquoi c’était une si grande chose, parce que ce n’est pas beaucoup de choses qu’on va changer», dit M. Hogan.

Selon des groupes rencontrés par le ministre dans le cadre de cette révision, il souhaiterait interdire l’utilisation du nom et des pronoms choisis par les élèves à l’école à moins qu’ils n’obtiennent le consentement de leurs parents.

Hogan a refusé de se prononcer sur cette affirmation mercredi.

Au cours des dernières semaines, des membres du caucus progressiste-conservateur ont exprimé des doutes sur la révision de la politique 713 entamée par leur gouvernement.

Mais selon Hogan, les membres du caucus progressiste-conservateur appuient la décision que le gouvernement prendra.

«Selon ma compréhension, ils l’appuient complètement. Ils appuient la direction que nous emprunterons», dit-il en ajoutant que «quelques rencontres» ont eu lieu.

Le ministre des Transports et de l’Infrastructure, Jeff Carr, a exprimé son inquiétude sur la révision de la politique 713 à la CBC en mai. Mercredi, il a dit ne pas être au courant des changements qui se préparent.

«Personne ici n’a encore vu la plupart des changements, c’est encore une cible mouvante.»

Il affirme qu’il continuera à s’exprimer franchement au sujet de cette politique au sein du caucus.

Un journaliste lui a demandé si ses jours au sein du parti pourraient être comptés si jamais il n’est pas satisfait des changements à la politique.

«Je pense que c’est très spéculatif en ce moment. On verra ce dont les changements auront l’air quand ils seront rendus publics, et nous verrons le moment venu.»

Le ministre de la Sécurité publique, Kris Austin, affirme pour sa part que ces changements ont fait partie de discussions au sein du caucus et du cabinet des ministres. Il dit avoir pleinement confiance envers le ministre Hogan.

Le ministre de la Sécurité publique, Kris Austin, affirme pour sa part que ces changements ont fait partie de discussions au sein du caucus et du cabinet des ministres. Il dit avoir pleinement confiance envers le ministre Hogan.

L’opposition officielle «sème la peur», selon Hogan

Le ministre Hogan a affirmé mercredi que la chef de l’Opposition officielle, la libérale Susan Holt, «sème la peur» (fearmongering) au sujet de cette révision de la politique 713.

«Nous représentons les préoccupations des gens du N.-B. qui nous ont exprimé leur peur par rapport à l’impact de [changements à] cette politique», répond Susan Holt.

La députée Megan Mitton, du Parti vert, affirme que le gouvernement ne devrait pas réviser cette politique assez récente, qui est entrée en vigueur en 2020.

«Tout ce processus de révision est un problème. Pourquoi font-ils cette révision? C’est une nouvelle politique, ça ne devrait pas être révisé à ce point.»