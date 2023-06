Campbellton prête à donner accès à certaines de ses rues aux VTT et aux côte à côte

C’est la troisième fois que Quad NB frappe à la porte de Campbellton, et cette fois-ci est la bonne.

La municipalité restigouchoise a consenti, plus tôt cette semaine, à permettre la circulation de véhicules tout-terrain/côte à côte sur certains segments de ses rues. Lesquels? Cela reste encore à être déterminé. Mais déjà, il est peu probable de voir ces engins rouler au cœur du centre-ville.

Quad NB aurait déjà soumis une liste de segments routiers que l’organisme aimerait voir devenir accessibles pour ses usagers. La Ville a toutefois émis quelques réserves, ce qui fait que le plan n’est pas encore finalisé. Un comité est en place avec Quad NB afin d’en arriver à un compromis.

«Le trajet est encore à l’étude. Mais le plus important à ce moment-ci, c’est que nous nous sommes ouvert à cette possibilité et que le dossier va enfin avancer», souligne le maire de la Communauté régionale de Campbellton, Jean-Guy Levesque.

«On n’est pas ici pour imposer notre vision, mais pour travailler avec la municipalité afin de trouver des solutions satisfaisantes qui conviennent à tous», renchérit Jacques Ouellette, coordonnateur au développement chez Quad NB, heureux de voir cette ouverture de la part de la Ville.

La proposition n’est pas nouvelle en soi. Elle a été soumise à la Ville à deux reprises par le passé, mais les conseils de l’époque ne s’y sont pas attardés. Quad NB a toutefois cru bon revenir à la charge maintenant que Campbellton s’est regroupée avec ses voisines plus rurales d’Atholville et Tide Head.

Tout comme pour les rues désignées, la date d’entrée en vigueur de cette politique n’a pas encore été avancée. Une fois que les rues seront identifiées, le tout devra être officialisé par le biais d’un arrêté municipal. Le processus pourrait prendre de six à douze mois.

«Pour cet été, je ne crois pas qu’on va voir beaucoup de différences, car on a encore du travail à faire. Mais on a bon espoir de voir le trafic augmenter dès l’an prochain. Et c’est ça l’objectif. On veut accroître ce type de tourisme dans notre région pour que puissent en profiter nos commerçants», indique M. Levesque.

Quel type d’accès recherche l’organisation? Pour M. Ouellette, l’idée n’est pas de se promener en VTT en plein centre-ville ou dans les quartiers résidentiels. L’objectif est surtout de connecter avec les secteurs plus commerciaux, là où se trouvent les hôtels, les restaurants, les stations d’essence et les attractions touristiques principales. On veut également améliorer les connexions avec les sentiers existants.

Activité populaire

Campbellton n’est pas la première municipalité de la province à démontrer un intérêt à s’ouvrir davantage à ce loisir. Selon M. Ouellette, une trentaine de municipalités ont adopté des arrêtés afin de donner un plus grand accès aux VTT. Plusieurs autres sont également dans le processus de faire de même.

«On a de plus en plus d’exemples positifs sur lesquels se baser lors de nos présentations, ce qui fait que ça intéresse davantage les autres municipalités à aller dans cette voie. C’est plus facile de convaincre les municipalités quand on leur montre que ça se passe bien à Bathurst, à Edmundston, à Shippagan», indique M. Ouellette.

Selon lui, cet intérêt des municipalités reflète aussi à quel point la pratique du VTT est en expansion dans la province.

«C’est une très bonne nouvelle pour les usagers, mais aussi pour les communautés, car on parle d’une industrie touristique lucrative. Il y a des régions où elle est plus développée, où son impact se fait ressentir davantage, et d’autres – comme au Restigouche justement – où il y a encore du développement à faire en dépit de l’énorme potentiel. Car la région dans son ensemble a tous les atouts pour devenir un véritable petit paradis pour ce sport», souligne M. Ouellette, pointant l’omniprésence et la beauté de la nature dans la région, mais aussi le nombre déjà élevé d’adeptes.

Développement

Au Restigouche, la Communauté rurale de Kedgwick a décidé l’an dernier d’y aller «all-in» en ouvrant l’accès à toutes ses rues. Bien qu’il ne vise pas ce niveau partout, le représentant de Quad NB avoue qu’il aimerait voir davantage de municipalités prendre la direction de Campbellton. Des rencontres en ce sens sont d’ailleurs prévues prochainement avec Baie-des-Hérons ainsi que Bois-Joli.

Selon M. Ouellette, le projet de Campbellton est un autre pas en vue de développer davantage le réseau de sentiers de VTT au Restigouche, mais aussi pour le nord de la province. On rêve en effet d’un véritable réseau qui pourrait connecter les sentiers du Madawaska à ceux de la Péninsule acadienne, et ce, tout en ouvrant la voie aux amateurs de la Gaspésie.

Ça ouvre également la porte au développement de sentiers quatre saisons.

«Il n’y a rien l’hiver à Campbellton pour les VTT. C’est dommage, car il y a définitivement un tourisme pour le quad hivernal et la région ne profite pas de ses retombées économiques. On parle quand même d’une industrie qui rapporte 450 millions $ par année», indique-t-il.