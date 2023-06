Grand Défi Pierre Lavoie: une équipe du Nord-Ouest 100% féminine

Pour la première fois, une équipe composée uniquement de femmes représentera la région du Nord-Ouest au Grand Défi Pierre Lavoie à vélo.

Il y a déjà plusieurs années que des gens de la région participent à cet événement qui devrait regrouper, en 2023, plus de 200 équipes, principalement du Québec.

Depuis les cinq dernières années, c’est l’entreprise Enseigne Pattison qui est responsable d’envoyer des équipes de cyclistes afin de parcourir 1000 kilomètres en environ trois jours.

Julie Anne Cyr, qui est la capitaine du groupe – également formé de Luce Lavoie

Jennifer Cassidy, Karen Ringuette, Lisa Picard et Doreen Pelletier (chauffeuse) – n’en est pas à sa première expérience, elle qui a participé au défi l’an dernier.

«Nous sommes trois femmes qui ont participé l’année passée et quand on a terminé, on s’est dit que ce serait le fun d’avoir une équipe toute féminine cette année. On a donc recruté deux autres pédaleuses et une chauffeuse pour notre véhicule récréatif.»

Les cyclistes partiront de La Baie, au Saguenay, le 8 juin, et termineront leur parcours à Varennes, le 11. Comme il s’agit d’une course à relais, les membres de l’équipe devraient parcourir environ 400 kilomètres chacune.

«Il y a deux cyclistes qui pédalent pour chaque segment. Les autres seront dans la VR et vont nous attendre au prochain segment. Après on fait la rotation. Personne ne pédale entre 2h et 7h du matin.»

Comme elle a vécu l’expérience l’an dernier, Mme Cyr conserve de bons souvenirs, surtout au départ et à l’arrivée qui ont été, selon elle, des moments mémorables. Évidemment, un tel périple comprend aussi une part de défis, notamment en raison de Dame Nature.

«Tout ce qui se trouve entre les deux, ça dépend de la longueur de ton segment et de la température. Il y a la condition des chemins aussi. C’est sûr que des fois, ça te rentre dedans.»

Des élèves qui signent leur nom ou écrivent un message d’encouragement sur le VR de l’équipe Enseigne Pattison – Acadie Nouvelle: Bobby Therrien Des membres du personnel et des élèves de l’école Mgr-Matthieu-Mazerolle qui disent au revoir aux femmes qui participeront au Grand Défi Pierre Lavoie à vélo – Acadie Nouvelle: Bobby Therrien

En plus de s’entraîner sur des vélos stationnaires pendant l’hiver, les membres de l’équipe Enseigne Pattison ont aussi fait plusieurs sorties à vélo au cours du printemps.

«On est sortis tous les weekends, en groupe, en augmentant le nombre de kilomètres et l’intensité au fil des sorties. Pendant la semaine nous avions la responsabilité, chacune de notre bord, de s’entraîner pour ça.»

Le défi se veut également une occasion d’amasser des fonds pour une école de la région du Nord-Ouest. Cette année, l’école Mgr-Matthieu-Mazerolle de Rivière-Verte devrait recevoir environ 30 000$ qui serviront à construire un nouveau parc pour enfants.

Les élèves de l’école étaient d’ailleurs présents lors du départ de l’équipe d’Edmundston, le mercredi, afin d’apporter des encouragements et, comme la tradition le veut, signer le véhicule récréatif dans lequel les membres prennent place.

Une autre partie des fonds amassés sont remis à la Fondation Pierre Lavoie pour la recherche sur les maladies orphelines chez les enfants.