Grand Moncton: saisie de 8 kilos de méthamphétamine

Deux femmes de la région de Moncton et un Ontarien ont été arrêtés dans le cadre d’une enquête sur le trafic de drogue dans la région du Grand Moncton.

En septembre 2022, le Groupe provincial de réduction de la criminalité (GPRC) de la GRC au Nouveau‑Brunswick a entrepris une enquête sur le trafic de drogue dans la région du Grand Moncton.

Le 1er juin, au petit matin, des membres du GPRC ont arrêté un homme de 41 ans et une femme de 19 ans dans la région de Salisbury, dans le cadre de l’enquête.

Plus tard dans la matinée, le GPRC a exécuté, simultanément, trois mandats de perquisitions avec l’aide du Groupe de réduction de la criminalité de Codiac et de la Section des chiens policiers de la GRC, soit un à une résidence de l’avenue Murphy, à Moncton, un à une résidence de la rue Chianti, à Dieppe, et un à une entreprise de la route 115, à Irishtown.

Une femme de 22 ans a été arrêtée pendant la perquisition de Dieppe.

Grâce aux perquisitions, la police a saisi plus de 8 kilos de méthamphétamine en cristaux, 2 kilos d’une substance qui serait du fentanyl, une grande quantité de comprimés de Shady 8, des objets associés au trafic de drogue, des appareils électroniques et de l’argent comptant.

Les deux femmes ont été libérées par la suite et comparaîtront en cour provinciale à Moncton, en août.

Le 2 juin, Jason Mackenzie a comparu en cour provinciale à Moncton par téléphone et a été accusé de trafic de méthamphétamine.

Le 6 juin, il a comparu de nouveau et a été accusé de possession de méthamphétamine dans le but d’en faire le trafic, possession de biens obtenus par le biais d’un crime dont la valeur dépasse 5000$ et de trafic de benzimidazole.

Il a été remis en détention jusqu’à sa prochaine comparution, le 13 juin.