Le rêve de Gaston Doiron: amasser 500 000$ pour l’Arbre de l’espoir

«Mon rêve, c’est d’amasser un demi-million de dollars pour l’Arbre de l’espoir. Grâce à la générosité de la communauté, j’y suis presque»

Gaston Doiron est bénévole à la radio CKRO de Pokemouche et à la barre d’une campagne de collecte de fonds annuelle pour l’Arbre de l’espoir. Il amasse de l’argent depuis un dizaine d’années dans la Péninsule acadienne.

«C’est ma treizième année. À la 3e édition, j’ai perdu une de mes très bonnes amies, Édith Arseneau. Je me suis promis de perpétuer la tradition de la campagne de l’Arbre de l’espoir. Tant que la santé me le permettra, je vais continuer d’amasser de l’argent en son honneur», explique M. Doiron.

À quelques mois du Radiothon de l’Arbre de l’espoir, il ne cesse de se rapprocher de son objectif initial: le demi-million de dollars.

«Déjà, j’ai dépassé les 400 000$. Peut-être que ma treizième année sera celle où j’atteins le demi-million, à voir», ajoute t-il.

La campagne de l’Arbre de l’espoir a comme mission d’appuyer les efforts de recherche d’un remède contre le cancer et d’améliorer le confort et les soins offerts aux patients, soit par l’achat d’équipement ou par l’appui à la formation continue des équipes spécialisées.

«La vie a été bonne pour moi, je suis chanceux. Cette levée de fonds, c’est un peu ma façon de redonner à la vie, de la remercier de m’avoir donné la santé. J’ai plusieurs proches qui sont malades, c’est important pour moi de leur montrer mon soutien», souligne M. Doiron.

Aux yeux de M. Doiron, c’est la communauté qu’il faut féliciter pour la somme d’argent amassée.

«C’est incroyable de voir toute cette générosité d’année en année. À chaque journée spaghetti, à chaque bingo, à chaque événement, les gens sont présents. Tous les dons sont importants et appréciés», précise Gaston.

Toutefois, pour la communauté, Gaston est un pilier et une source d’inspiration qui mérite d’être soutenu, encouragé et honoré à sa juste valeur.

Denise McLaughlin, organisatrice d’événements dans la Péninsule acadienne, s’est donné comme mandat d’organiser le Pageant Arbre de l’espoir. Tous les profits seront versés à la campagne annuelle de Gaston.

«Gaston est reconnu pour son grand cœur et sa générosité dans toute la Péninsule acadienne. Il est un exemple et une très grande source d’inspiration. Pour le soutenir, j’ai choisi de me lancer dans l’organisation de cette belle aventure avec plus d’une vingtaine de duchesses», explique Mme McLaughlin.

Les personnes intéressées à soutenir la campagne de Gaston, tout comme Mme McLaughlin, sont invitées à cet événement les 17 et 18 juin prochain, au Club de Curling de Tracadie..

«C’est l’occasion de soutenir Gaston dans sa mission. Il y aura des numéros spéciaux et des clin d’œil à la cause. C’est un événement à ne pas manquer et l’émotion est au rendez-vous», ajoute l’organisatrice.

Les billets sont en vente au Dépanneur C.M. D’autres informations sont disponibles sur la page Facebook de l’événement.

D’ici le mois de novembre, Gaston invite la communauté à donner généreusement.