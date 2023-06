Politique 713: le flou et les incohérences dénoncées

Si le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance a voulu clarifier sa politique 713, il a échoué. Des associations pointent le flou de la nouvelle version du texte et les incohérences dans la communication du ministre Bill Hogan.

Maintenant que le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance a remanié la politique 713 sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, que feront les enseignants? S’arracher les cheveux, peut-être.

«Le ministre Bill Hogan mentionne avoir voulu clarifier la politique 713, mais n’a fait que la rendre plus floue. En conférence de presse, il semble avoir dit des choses qu’on ne retrouve pas dans la politique. Tout ce qu’il réussit à faire pour le moment, c’est mélanger les gens», réagit la présidente de Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB).

Nathalie Brideau fait notamment référence à l’usage officieux du nouveau nom et pronom que souhaitent utiliser des enfants non binaires et transgenres de moins de 16 ans à l’école. M. Hogan a dit qu’il était interdit sans consentement des parents. Or, ce point est absent de la politique.

Paradoxe

La porte-parole des enseignants s’étonne aussi de la section de la politique qui concerne les enfants de moins de 16 ans souhaitant changer de nom ou de pronom. Elle en cite un passage:

«S’il n’est pas possible d’obtenir l’autorisation de parler aux parents, l’élève sera orienté vers un membre du personnel scolaire approprié (par exemple : travailleur social scolaire ou psychologue scolaire) pour développer un plan pour parler à ses parents si l’élève est prêt à le faire ou lorsque l’élève le sera.»

Mme Brideau juge cette mesure absurde et s’inquiète pour la santé mentale et les droits des jeunes LGBTQ+.

«Si une direction d’école réfère un enfant de moins de 16 ans à des services de psychologie ou de travail social, ça prend un consentement parental, fait-elle remarquer. Dans le fond, le gouvernement veut qu’on accompagne l’élève pour qu’il soit capable de se dévoiler à ses parents, alors qu’en demandant à ceux-ci les services d’un professionnel, nous sommes en train de leur vendre la mèche.»

Erreur

La coprésidente de l’organisme sans but lucratif Pride in Education, Gail Costello, qualifie aussi la nouvelle politique 713 d’extrêmement vague. Elle relève à ce propos les incohérences entre les propos de M. Hogan et le règlement.

«En conférence de presse, Bill Hogan a lu la section sur les sports, ajoute-t-elle. Il y a une erreur. Ça ne dit pas que les élèves peuvent participer dans une équipe de sport conforme à leur identité de genre. Ç’a été publié de façon incorrecte alors que c’est une partie très importante de la politique. Bill Hogan a dit qu’il la corrigerait. Ça doit être fait immédiatement!»

Mme Costello juge par ailleurs la nouvelle section sur l’auto-identification des élèves non binaires et transgenres alarmante et dangereuse. Elle constate la suppression de ce passage: «S’il n’est pas possible d’obtenir le consentement parental quant à l’utilisation du prénom préféré, un plan de gestion du prénom préféré dans le milieu d’apprentissage doit être mis en place.»

Elle estime nécessaire qu’un élève reçoive de l’aide pour utiliser son pronom ou son nom préférés à l’école.

«À la place, le gouvernement a presque pris une approche clinique, très 1970, où il présume qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec ces enfants. Il les guide donc vers un psychologue ou un travailleur social. C’est très offensant», s’indigne Mme Costello.

Torts

Alex Arseneau, le directeur de l’organisme franco-queer du Nouveau-Brunswick, AlterAcadie NB, pointe une contradiction dans les intentions affichées de M. Hogan.

«D’une part, [il] respecte l’autonomie personnelle des élèves en n’exigeant pas la divulgation de leur identité de genre à leurs parents sans leur consentement. D’autre part, [il] limite cette même autonomie en n’autorisant pas l’usage, même informel, des prénoms et pronoms choisis par les élèves de moins de 16 ans sans consentement parental.»

Une chose est claire pour le Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick, une agence gouvernementale indépendante: la nouvelle politique 713 réduit les protections des élèves transgenres à l’école.

«On ne saurait trop insister sur le tort causé par la manière dont le gouvernement a géré cette révision, depuis son exécution jusqu’à la publication de la politique révisée ce matin, déclare l’organisme dans un communiqué. Il s’agit d’un préjudice pour les élèves 2ELGBTQQIA+ […].»