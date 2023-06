Tracadie: une nouvelle classe multisensorielle à la Villa des Amis

Depuis mercredi, les apprenants de l’école La Villa des Amis de Tracadie Beach peuvent profiter des bénéfices d’une classe multisensorielle Snoezelen. D’ici quelques jours, les élèves vont devoir se creuser les méninges pour donner un nom à ce nouvel espace tant convoitée.

«On y travaille depuis plusieurs années, un projet d’une telle envergure demande beaucoup de temps et d’argent. On a fait plusieurs levées de fonds. Sans les dons de la communauté et l’appui financier du District scolaire francophone Nord-Est, ce projet n’aurait pas été possible», souligne Serge Sonier, l’organisateur de projet.

Avant de se lancer dans la mise en œuvre de leur classe sensorielle, l’école s’est assuré de consulter des orthophonistes, des ergothérapeutes et le Centre d’excellence en autisme, entre autres.

«C’était important pour nous que la classe répondent adéquatement aux besoins de nos élèves. D’ailleurs, on a visité d’autres classes multisensorielles de la région pour s’inspirer», explique M. Sonier.

La Villa des Amis s’est munie de divers objets spécialement conçus pour éveiller les stimulations sensorielles. Les lumières tamisées et la musique douce contribuent à faire de l’espace un endroit de prédilection pour se détendre.

L’atmosphère favorise le bien-être, la détente et la communication verbale et non verbale. Dans cette classe, les apprenants prennent conscience de leurs besoins et de leurs émotions.

«Ça permet de diminuer la présence de problèmes comportementaux, comme l’agressivité, l’opposition ou l’angoisse. C’est bénéfique pour la santé mentale et c’est est un endroit supervisé en tout temps», ajoute l’enseignant.

Selon le Réseau de santé Vitalité, le concept Snoezelen a été développé dans les années 1970 par deux thérapeutes, Jan Hulsegge et Ad Verheul, à l’institut De Hartenberg, aux Pays-Bas.