Attention aux ours sur les routes du parc national Kouchibouguac!

Les autorités du Parc national Kouchibouguac rappellent qu’il est interdit de nourrir les ours ou les autres animaux sauvages dans ses limites.

Ceux qui fréquentent le Parc national Kouchibouguac ont sans doute remarqué ces temps-ci la présence d’ours le long de la route, que ce soit la 117, les chemins Kouchibouguac ou Loggiecroft.

Des véhicules s’arrêtent sur le bord de la route et certains ours se rendent même directement vers ceux-ci.

Paul Fournier, de Richibucto, l’a appris à ses dépens dimanche après-midi vers 16h, alors qu’il roulait sur la route 117 en direction nord dans le parc et qu’il a aperçu un gros ours.

«Il était presque au milieu du chemin. Je n’ai pas eu le choix d’arrêter», explique-t-il.

Le conducteur s’est rangé sur le côté. À sa grande surprise, l’ours s’est approché de son véhicule.

«Il a été sur le bord du passager. Il s’est levé et a presque mis ses pattes sur le bord du char, ça fait que j’ai avancé un petit peu et ça lui a fait peur.»

«Il y avait un autre char qui venait derrière et qui a arrêté. L’ours est allé à l’autre et est revenu à moi.»

En fait, l’ours se rendait aux autres véhicules qui s’arrêtaient et revenait ensuite vers lui.

«Il est venu de mon côté et s’est levé sur deux pattes. Il les a déposées sur le bord de ma porte. J’avais peur qu’il “scratch” mon char mais il a fait ça en douceur. Il m’a regardé dans les yeux et j’ai pris un portrait. Il a viré de bord et a décollé. C’est comme s’il voulait que je prenne son portrait», énonce-t-il à la blague.

Selon son témoignage, l’ours a même laissé ses empreintes sur le bord de sa porte de véhicule.

«Sur une des photos, c’est comme si l’ours avait un chandail sur le dos, mais c’est mon chandail qui reflète à travers la vitre. C’est la première fois que je suis proche d’un ours de même», admet-il.

Il précise que l’ours rencontré semblait peureux.

«Quand je l’ai posé, il était bien doux. Aussitôt que j’aurais baissé la vitre, il se serait sauvé ou il serait peut-être resté là, je n’ai pas pris de chance», dit-il en riant.

Il s’inquiète toutefois pour les jeunes randonneurs dans le parc. Il reconnaît le danger pour les enfants qui précèdent souvent les parents lors d’une randonnée et qui pourraient se retrouver entre une maman ours affamée et ses petits.

Il a entendu dire lui aussi que des gens nourrissaient les ours.

«On dirait qu’ils savent que dans le parc, personne ne va leur faire mal.»

Une région propice pour l’ours

Le coordonnateur de la sécurité des visiteurs et des opérations d’incendie au Parc national Kouchibouguac, Samuel Gallant, reconnaît qu’il est fréquent de voir des véhicules s’arrêter le long du chemin.

«On est conscient de ça. J’ai encore eu un appel aujourd’hui (mercredi) qu’il y avait des autos d’arrêtés et l’ours semblait avoir un comportement comme s’il était nourri, mais on n’a jamais eu de rapport direct», informe-t-il.

Il ne peut confirmer que des gens nourrissent les ours. Du moins, les autorités n’ont jamais pris personne en flagrant délit.

«On n’a pas de preuve, mais d’après le comportement des ours, on voit qu’ils commencent à avoir une habitude envers les humains et les autos sur le bord des routes», raconte-t-il.

«Juste le fait que des conducteurs arrêtent sur le bord du chemin pour une bonne durée, pour visionner ou prendre des photos, c’est correct mais si ça dure trop longtemps, l’ours devient accoutumé à ça.»

En fait, la nuance n’est pas clairement visible entre les personnes qui nourrissent les ours et celles qui s’arrêtent simplement le long de la route pour les observer ou prendre des photos.

«Le parc Kouchibouguac est connu comme région propice pour les ours. Nos routes traversent leur habitat», déclare Samuel Gallant.

«C’est sûr que c’est vu comme une attraction. On est dans un parc national où l’on voit à la protection des ours et de toute la faune. C’est un privilège de les voir.»

Les autorités du parc en profitent pour rappeler qu’il est interdit de nourrir les animaux sauvages et demandent aux gens de les laisser dans leur environnement.

«De les nourrir directement ou indirectement, c’est interdit. C‘est un acte illégal. Il peut même y avoir des amendes jusqu’à 25 000$», averti l’employé du parc national.

Ce geste peut s’avérer dangereux. «Oui, certainement. C’est quand même un animal sauvage. On ne peut pas prédire son comportement. On n’a jamais vu d’attaque, mais il y a toujours la possibilité que ça arrive.»

L’ours qui approche les véhicules devient moins peureux et la situation peut aussi provoquer des accidents de circulation.

«C’est ok de le filmer mais il ne faut pas qu’il s’habitue à rester là longtemps, avise l’employé du parc.

Que faire face à un ours?

Que faire si par un bel après-midi d’été, une personne se balade dans les sentiers et rencontre un ours?

Pour la sécurité des gens, Samuel Gallant recommande de faire du bruit.

«Je ne peux pas prédire le comportement de chaque ours ou animal mais souvent ils vont s’éloigner au lieu de se rapprocher.»

Il recommande de faire des randonnées en groupe et de parler entre marcheurs.

«Si vous voyez un ours, ne vous approchez pas», lance-t-il.

Surtout, il ne faut pas se sauver en courant. Mieux vaut rester calme et s’éloigner en regardant vers la bête.

Ce n’est pas la première fois que les autorités du parc font face à une situation où les gens nourrissent les animaux sauvages.

En janvier 2022, en raison de problèmes persistants à l’égard de visiteurs qui nourrissaient les renards et des risques pour la sécurité des humains et des animaux, Parcs Canada avait fermé temporairement le chemin Loggiecroft dans le parc national Kouchibouguac.

Présences d’ours signalées à Dieppe et Moncton

Un ours a été aperçu à plusieurs endroits à Dieppe en début de semaine. La bête a entre autres été vue sur la rue Anik lundi, soit dans le secteur du chemin Fox Creek, ainsi que sur le chemin Dover mercredi.

La Ville de Dieppe a rappelé à ses résidents d’éviter, dans la mesure du possible, de laisser des déchets ou de la nourriture à l’extérieur.

La Ville de Moncton a elle aussi avisé la population en début de semaine concernant la présence d’un ours au parc Mapleton. Le personnel municipal a installé des enseignes à l’entrée des sentiers. La Ville invite les randonneurs qui apercevraient l’ours à signaler l’observation en téléphonant au 506-859-2643.