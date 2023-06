Belle-Baie tranche: ses communications se feront uniquement en français

Après avoir terminé la révision de sa politique linguistique, la municipalité de Belle-Baie a décidé que ses communications officielles se feront exclusivement en français.

Jeudi, la municipalité de Belle-Baie a annoncé avoir terminé la révision de sa politique linguistique et a présenté une ébauche du document.

On y apprend notamment que le français est la langue officielle de la municipalité et qu’elle s’engage à l’utiliser dans toutes ses communications, que ce soit à l’oral ou à l’écrit, quel que soit le moyen de communication utilisé.

Les documents officiels, tels que les ordres du jour et les comptes rendus du conseil municipal et des comités de la municipalité, sont rédigés et publiés en français.

David Guitard, maire de Belle-Baie, rappelle que plus de 90% des citoyens de sa municipalité sont francophones et qu’il allait donc de soi qu’il fallait réaffirmer l’identité linguistique de la région.

«Nous sommes une communauté francophone, ce n’est un secret pour personne et la région s’est toujours définie comme ça. Dans la majorité des discussions que j’ai eues, les citoyens souhaitaient qu’on s’affirme comme communauté francophone, tout en respectant la minorité anglophone.

Des citoyens anglophones mécontents

Le processus de révision a été déclenché en janvier à la suite de plaintes provenant de citoyens anglophones mécontents de voir que la nouvelle entité municipale, née à la suite de la fusion de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte, communiquait exclusivement en français sur sa page Facebook.

M. Guitard reconnaît que la décision pourrait susciter du mécontentement auprès de ses citoyens anglophones, mais il estime néanmoins que la communauté minoritaire sera mieux servie grâce à la révision de la politique linguistique.

«Il faut aussi regarder ce qu’on ajoute, lance-t-il. Les citoyens pourront faire des présentations au conseil municipal dans les deux langues et ils pourront poser des questions dans la langue de leur choix.»

Les citoyens pourront communiquer et se faire servir par le service d’incendie dans la langue de leur choix et les arrêtés municipaux qui touchent à la santé et à la sécurité seront bilingues.

Selon l’ébauche de la nouvelle politique linguistique, les communications portant sur des questions de santé et de sécurité se feront aussi dans les deux langues officielles.

Lorsqu’un citoyen anglophone demande un service en anglais, la municipalité s’engage à l’accommoder.

«Il y a eu beaucoup de faussetés qui ont été dites pendant cette mini-crise, déplore le maire. On a notamment dit que la municipalité n’offrait pas de service en anglais, ce qui est faux. Tous les gens qui se présentent au bureau peuvent recevoir le service dans la langue de leur choix.»

Belle-Baie rappelle que la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick stipule que seules les municipalités dont la population de la langue officielle minoritaire atteint au moins 20% de la population totale et les cités ont des obligations linguistiques.

«La municipalité de Belle-Baie ne rencontre ni l’un ni l’autre de ces critères et, comme c’est le cas pour de nombreuses municipalités anglophones et francophones, elle n’a donc aucune obligation linguistique en vertu de la Loi sur les langues officielles.»

L’ébauche de la politique linguistique sera présentée aux citoyens de la municipalité lors de la réunion du conseil municipal du 13 juin.