Chasse à l’as: un billet rejeté sème la controverse à Paquetville

Le plus récent tirage de la chasse à l’as de Paquetville, organisé par le Centre des loisirs de la municipalité, fait controverse depuis quelques jours sur les réseaux sociaux en raison du rejet d’un billet potentiellement gagnant.

Le tirage, qui s’est déroulé mardi, a vu le premier billet tiré pour gagner le montant de 1302$ être rejeté parce qu’il ne suivait soit-disant pas les règlements. La cagnotte a été attribuée après la pige d’un deuxième billet.

«Le nom n’était pas complet», affirme le gérant du Centre des loisirs de Paquetville, André Pinet.

Il ajoute que pour être éligible, un billet doit comporter le prénom et le nom de famille complets du participant ainsi que leur numéro de téléphone, le tout écrit de façon lisible.

C’est la deuxième fois qu’une situation similaire se présente depuis février, mais selon M. Pinet, c’est la première fois que le public se déchaîne autant sur les médias sociaux.

«C’est arrivé deux fois jusqu’à maintenant. La première fois, nous avions tiré un billet et le nom n’était pas complet, donc nous l’avions rejeté. On a reçu quelques commentaires par la suite, mais rien d’aussi intense que ça», explique-t-il.

D’après M. Pinet, les règlements à cet effet sont déjà clairs, malgré les affirmations de quelques internautes que ces derniers ne sont pas expliqués.

«Sur chaque table où les gens signent leurs billets, j’ai une grosse pancarte qui mentionne les règlements et j’ai un gros écran 65 pouces où se trouve le baril dans lequel les gens placent leurs billets qui répète ça, donc il n’y a pas de raisons de ne pas savoir ça», mentionne le gérant du Centre des loisirs.

De plus, selon lui, les préposés «vont demander la plupart du temps si la personne qui achète un billet a bel et bien écrit correctement son nom et son numéro de téléphone sur le billet».

Des commentaires négatifs

Malgré tout, une pluie de commentaires négatifs est tombée sur les dernières publications de la page Facebook du Centre des loisirs, plusieurs affirmant que le nom était suffisamment lisible ou que le propriétaire du billet aurait pu être rejoint via son numéro de téléphone ou par le numéro de série du billet.

«J’aurais probablement eu des plaintes de toute façon même si j’avais rejoint le propriétaire du premier billet et que je lui avais donné la cagnotte, puisque des gens auraient dit que le billet n’était pas valide ou qu’il ne respectait pas les règlements», continue M. Pinet.

De même, plusieurs ont annoncé ne plus vouloir participer à l’avenir à la chasse à l’as de Paquetville, qui vend habituellement plusieurs centaines de billets à chaque fois, «voire plus dépendant de la somme à gagner», selon André Pinet.

«C’est sûr que c’est préoccupant d’avoir ce genre de commentaires-là, déclare-t-il, mais j’ai suivi ce que les règlements disent. On va en parler avec le reste du comité prochainement et on va consulter un avocat pour nous aider de ce côté-là. »

Il ajoute «que l’on voit juste les mauvais commentaires, mais il y en a des bons aussi», et ne croit pas que la vente de billets devrait souffrir de façon majeure à la suite de l’évènement.

La prochaine cagnotte est estimée à plus de 28 000$, selon la page Facebook du Centre des loisirs de Paquetville.