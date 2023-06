Pas facile pour la SANB de s’appuyer sur des ministres acadiens qui marchent sur une glace très mince

Selon le président de la SANB, Alexandre Cédric Doucet, les liens entre les francophones du N.-B. et les élus de l’Assemblée législative ont rarement été aussi ténus, et ce, malgré la présence de trois Acadiens au cabinet.

La Société de l’Acadie du N.-B. (SANB) tiendra son AGA les 16 et 17 juin à Caraquet. À cette occasion, M. Doucet était de passage aux bureaux de l’Acadie Nouvelle, mardi matin, pour une rencontre éditoriale.

D’après lui, ces dernières années, la cause francophone au N.-B. piétine. En fait, il faudrait remonter à plusieurs décennies pour trouver une répartition des sièges, à Fredericton, qui soit aussi défavorable aux francophones. La situation, à moyen terme, pourrait perdurer.

«C’est la première fois depuis les années 1950 qu’on n’a pas une seule circonscription acadienne dans le gouvernement. Donc, c’est certain que nos leviers, au sein du gouvernement, même au Parti progressiste-conservateur, ont beaucoup diminué.»

Le cabinet compte pourtant trois ministres francophones en Glen Savoie, Daniel Allain et Réjean Savoie. Ceux-ci devraient normalement contribuer à l’avancement des Acadiens, mais une partie non négligeable de leur électorat est anglophone, a constaté M. Doucet. Dans ces conditions, il serait difficile pour eux de faire du militantisme à tous crins sans compromettre, jusqu’à un certain degré, leurs chances de réélection.

«Glen Savoie, par exemple, est vraiment convaincu d’être un Acadien, mais il est député de Saint Jean-Est, a expliqué M. Doucet. La question linguistique, il peut la revendiquer en privé comme il le veut, mais lorsque ça vient sur la place publique, il s’aventure sur un terrain glissant.»

Du côté de chez Higgs

Qu’en est-il du premier ministre Higgs? Le président de la SANB dit l’avoir rencontré à six ou sept reprises depuis 2020. Chaque fois, les discussions furent longues et courtoises.

«Rencontrer le premier ministre n’est pas désagréable. C’est un gentleman, mais au niveau de l’idéologie, c’est très clair qu’il ne va jamais bouger sur la question linguistique, peu importe ce qu’on va lui apporter à ce sujet.»

La SANB a tâché de faire valoir ses positions en égard à la Loi sur les langues officielles, à la loi 88 et aux transferts fiscaux fédéraux-provinciaux, mais le premier ministre a fait de l’immersion une idée fixe, pour ne pas dire une obsession.

«Pour lui, l’important c’est que les anglophones apprennent le français. C’est une rhétorique qu’il a développée depuis qu’il est devenu chef en 2016.»

La SANB se trouve-t-elle dans une impasse? Peu importe, elle entend poursuivre le dialogue, sans toutefois sombrer dans la complaisance.

«On ne peut jamais baisser les bras. Il faut toujours essayer. On prévoit encore une rencontre bilatérale en vue de la fête nationale de l’Acadie avec le premier ministre. Et il y a toujours trois ou quatre membres du cabinet qui l’accompagnent.»

«Il faut agir avec diplomatie, a ajouté M. Doucet, mais en tant qu’organisation on ne peut pas rester silencieux aux propos d’un premier ministre qui se dit victime d’attaques de l’Acadie Nouvelle ou d’organisations payées par le fédéral. On a un rôle à jouer au niveau de notre présence publique. On doit trouver la juste mesure entre diplomatie et prises de position publique.»

Et l’opposition

Les relations entre la SANB et la chef du Parti libéral du N.-B., Susan Holt, sont encore naissantes. Pourtant, M. Doucet a déjà remarqué chez elle une «curiosité culturelle», ce qu’il juge de bon augure. Les premiers échanges ont été «cordiaux».

«C’est plutôt positif quand une anglophone a ce réflexe-là. On peut penser à Richard Hatfield et Frank McKenna, qui ont toujours eu de bons rapports avec les Acadiens. David Alward aussi. Donc, on sent qu’il y a un appétit de sa part (Mme Holt) de connaître davantage la réalité des Acadiens.»

Cependant, la situation de la chef libérale est délicate. Elle dirige un caucus essentiellement francophone, c’est un fait, et pour devenir première ministre elle devra faire des gains dans le sud. Or, trop promettre aux Acadiens pourrait lui fermer des portes. Au N.-B., c’est la triste réalité.

Le président de la SANB en est parfaitement conscient, mais selon lui, une loi bien conçue pourrait contribuer à faire tomber, les uns après les autres, les préjugés qui entretiennent la division.

«Si je mets mes lunettes de politologue, je la comprends (Mme Holt), parce qu’elle a seulement un caucus de circonscriptions acadiennes, donc c’est normal, pour elle, de peser le pour et le contre de ses prises de position. Mais la province serait gagnante en adoptant une loi sur les langues officielles qui ait plus de mordant et qui puisse défaire la désinformation sur le bilinguisme.»

Les 50 ans de la SANB racontés dans un livre

L’assemblée générale annuelle de la SANB qui se déroulera dans quelques jours, à Caraquet, marquera le 50e anniversaire de l’organisme. Plusieurs activités figureront au programme pour commémorer ce nouveau cap. Parmi ceux-ci, le lancement d’un livre qui relate l’histoire de la SANB, de 1973 à nos jours.

Rêves, contraintes et pression, qui paraîtra chez Septentrion, a été rédigé par l’historien Serge Dupuis et le sociologue Mathieu Wade. Son lancement ajoutera aux événements destinés à «rendre hommage à un demi-siècle de concertation communautaire et de luttes politiques», indique le communiqué de presse qui annonce l’assemblée.

Pour faciliter le travail des auteurs, la SANB a ouvert ses archives. Alexandre Cédric Doucet s’est dit satisfait du résultat. Il estime que les universitaires seront les premiers à en profiter.

«Des activités de promotion sont prévues à l’automne. Par exemple, à l’Université de Moncton, des chercheurs vont scruter le livre, le présenter et débattre à son sujet.»

Tout en contribuant à cette réalisation, M. Doucet a découvert des facettes de la SANB qu’il ne soupçonnait pas.

«Il y a beaucoup de choses que la SANB a faites ces 50 dernières années et que peu de gens savent. En fouillant la documentation et les archives, je me suis aperçu que la SANB avait été impliquée dans différents dossiers, mais qu’elle n’en a jamais eu le crédit.»

Une volte-face qui ne convainc pas

Le premier ministre Higgs vient de faire volte-face: il ne supprimera pas l’obligation de réviser la Loi sur les langues officielles (LLO) tous les dix ans. Mardi, le président de la SANB a laissé savoir que son organisme n’avait pas été étranger à ce retournement de situation.

«On a travaillé extrêmement fort avec le cabinet et le bureau du premier ministre afin que M. Higgs accepte des amendements. On leur a dit: « vous devez revenir sur la question des dix ans, et peut-être même aller jusqu’à cinq ans, comme le rapport (Finn-McLaughlin) le mentionne. »»

Le président de la SANB souhaite que d’autres amendements soient adoptés. À quelles fins? Il a cité trois objectifs. Le premier? La révision de la LLO aux cinq ans. La seconde? La création d’un comité permanent des langues officielles à l’Assemblée législative. La troisième? Un secrétariat aux langues officielles qui sera pris au sérieux par les fonctionnaires.

Des trois «dossiers», le comité permanent est probablement celui qui a le plus accaparé la SANB ces dernières années.

«(Ce comité, composé) de tous les partis politiques, devrait pouvoir faire ses propres études, sur toute question (l’émigration, la démographie, etc.), mais aussi convoquer des témoins.»

Un comité, qui remplit le même mandat à Ottawa, pourrait servir de modèle, croit M. Doucet.

«C’est un comité permanent. On le voit à la Chambre des Communes, c’est public. Cela permet d’avoir de l’information supplémentaire. Les parlementaires peuvent se ressourcer avec de vraies informations, ce qui permet de combattre la désinformation.»

«Quant au secrétariat (aux langues officielles), je pense que c’est un gain en soi, mais la personne qui le dirige devrait, autant que possible, être près du premier ministre. […] Ce qu’on veut, c’est un effet horizontal, et non vertical. On ne veut pas créer de silos.»

Changement de nom de l’Université de Moncton

M. Doucet affirme qu’il appartiendra aux membres de la SANB, et non à son conseil d’administration, de statuer sur le changement de nom de l’Université de Moncton.

Selon lui, le «point de référence» a été fixé en 2019. Cette année-là, les membres de la SANB, réunis en AGA, avaient voté pour appuyer les Premières Nations dans une demande particulière. Celles-ci exigeaient que le plus long cours d’eau de la province, le fleuve Saint-Jean, soit rebaptisé Wolastoq.

Toutefois, l’hiver dernier, le débat public qui touchait au nom de l’U. de M. battait son plein, et à l’époque le silence de la SANB avait semblé inexplicable. Mardi, le président a indiqué que son conseil, ne pouvant momentanément consulter les membres, avait alors décidé de ne se prononcer que sur la procédure devant être privilégiée par l’université.

«On s’est dit que la meilleure position à prendre, dans les circonstances, c’était de demander à l’Université de Moncton de tenir un débat public et démocratique sur la question.»

Questionné, quant à un éventuel coup de force à l’AGA par les tenants du changement de nom, M. Doucet n’a pas paru préoccupé outre mesure.

«Ça dépend de la résolution. Est-ce que les membres vont vouloir prendre une position plutôt symbolique qui appelle l’Université de Moncton à changer de nom? Ça, c’est une chose. Est-ce qu’ils vont nous demander de faire de ce dossier une priorité de travail? Ce serait autre chose, car nos ressources sont plutôt investies dans les dossiers qui impliquent le gouvernement provincial.»