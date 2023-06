Le nouveau rendez-vous des maniaques d’engins téléguidés se trouve au Restigouche

Des passionnés de bolides téléguidés viennent de créer une piste de haut calibre à l’intérieur du camping le Héron Bleu de Baie-des-Hérons (secteur Charlo). Et déjà, la réponse des amateurs est au-delà des espérances.

Des courbes serrées, des sauts, une estrade pour bien permettre de bien voir et manœuvrer les bolides… La piste a de quoi faire saliver les propriétaires d’engins téléguidés. Ses 135 pieds de large par 165 font d’ailleurs d’elle l’une des plus imposantes de la province.

Cette piste, on la retrouve depuis quelques jours à peine au camping Héron Bleu. La personne derrière ce projet, c’est Patrick Laflamme, amateur de ce type d’engins qu’il pilote depuis une quinzaine d’années. Il coursait généralement sur une piste dans la région de Nigadoo, mais lorsque celle-ci est devenue indisponible, il a pris sur lui de créer son propre terrain de jeu.

«J’ai approché le camping et ça les intéressait au point où ils ont mis un terrain à ma disposition. J’ai donc loué une petite excavatrice, je me suis fait livrer 25 voyages de terres, et je me suis attelé à la tâche avec des amis coureurs. Quand on s’est lancé, j’avais une image en tête de ce à quoi ça pourrait ressembler. Mais je dois avouer honnêtement que le résultat va bien au-delà de ce à quoi je m’attendais», raconte l’homme de Dalhousie.

Le projet devait initialement prendre son envol en 2021, mais la pandémie – alors toujours présente – a ralenti son élaboration. M. Laflamme est revenu à la charge cette année. Pour créer cette piste, il a notamment reçu l’expertise de Stéphane Doucet et son garçon, Maxim Losier-Doucet, qui viennent tout récemment de participer à une compétition d’envergure dans ce domaine à Las Vegas.

Mais à qui s’adresse cette aire de jeu exactement? Les campeurs – tout comme la population en générale – auront accès à la piste afin de tester leurs bolides en dehors des périodes de compétitions et de pratiques. Et pas besoin d’être un spécialiste et d’avoir un engin de plusieurs centaines de dollars pour s’amuser.

«Les plus expérimentés vont y voir un très beau défi, et les plus jeunes auront tout autant de plaisir à y rouler leurs engins. Tout le monde y trouvera son compte», soutient M. Laflamme qui souhaite développer ce loisir dans la région et partager sa passion.

«On veut que ce soit comme une petite famille où tout le monde a du plaisir», dit-il, notant qu’il sera d’ailleurs sur place régulièrement afin de donner des trucs aux amateurs et répondre à leurs questions pour les aider à démarrer.

«Quand on se lance dans un tel passe-temps, ce n’est pas évident de savoir quelle sorte de véhicule acheter et où se procurer les pièces», souligne-t-il.

Pour cette année, l’organisateur se contentera de gérer l’endroit et d’organiser quelques courses durant la saison. Mais déjà, d’autres projets sont en gestation. Il aimerait notamment mettre sur pied une académie afin d’enseigner et partager son expérience. Il est aussi question de faire l’achat de véhicules aux fins de location.

L’endroit ne tardera d’ailleurs pas à vibrer alors que la première compétition d’envergure doit avoir lieu aussi tôt que le 1er juillet. Déjà, une cinquantaine de participants – dont plusieurs de l’extérieur de la région (et même de la province) – ont démontré un intérêt à prendre part à la course.

«Tout le monde est bienvenu comme spectateurs. Ça va être tout un spectacle à voir, c’est certain», promet-il.

Nouvelle attraction

Depuis son arrivée à la barre du camping Héron Bleu, Guy Chiasson est constamment à la recherche de nouveaux éléments afin d’augmenter l’achalandage et l’intérêt des touristes tout comme la population locale. Ce n’est donc pas étonnant qu’il ait sauté à pieds joints sur cette occasion.

«C’est tout simplement capotant. Je trouvais l’idée super, un créneau intéressant à développer. Et maintenant que je vois le résultat, je me dis qu’on a vraiment un produit extraordinaire sous la main», souligne ce dernier avec un enthousiasme débordant.

Pour lui, la piste est ni plus ni moins qu’une nouvelle attraction touristique pour le Restigouche et il est persuadé qu’elle sera bénéfique non seulement pour son établissement, mais pour la région entière.

«Les gens vont pouvoir venir de partout pour l’utiliser et quand viendra le temps de dormir, ils auront l’option de coucher au camping oui, mais aussi dans les chalets environnants, dans les hôtels. Les commerces, restaurants et autres attractions des alentours vont certainement en profiter. C’est certain qu’on anticipe des retombées économiques positives pour la région», indique-t-il, soulignant l’unicité de l’aventure.

«Ce qui fait qu’on se démarque sur le plan touristique, c’est en proposant des éléments uniques, et c’est ce qu’on a maintenant. Non seulement ça va amener une valeur ajoutée au camping, mais à toute la région. Et ce qui est intéressant surtout à mon avis, c’est qu’on parle d’une clientèle qui provient beaucoup de l’extérieur», dit-il.