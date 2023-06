Baie-des-Hérons: nouvelle municipalité, nouveau logo

Comme c’est le cas pour de nombreuses communautés regroupées à la suite de la récente réforme municipale, la nouvelle entité de Baie-des-Hérons – issue de la fusion de Dalhousie, Charlo et quelques DSL – a procédé à une mise à jour de ses couleurs.

Le conseil municipal a procédé au dévoilement de son nouveau logo. Sans grande surprise, celui-ci met en évidence un grand héron.

«Ce logo représente à merveille nos communautés, notre coin de pays. Honnêtement, je crois qu’on aurait difficilement pu avoir mieux!»

Le maire de Baie-des-Hérons, Normand Pelletier, n’était pas peu fier de pouvoir enfin révéler au grand public la nouvelle image de sa municipalité.

«C’est une étape de plus dans notre processus de regroupement. On a eu le nom d’abord, maintenant c’est au tour de notre image. Ça prend ça pour vraiment tourner la page et dire voilà, désormais nous sommes une nouvelle grande municipalité et nous allons avancer ensemble. C’est très rassembleur», indique le maire.

Tout comme ce fut le cas pour son nom, le conseil s’est tourné vers la communauté afin d’obtenir des idées pour représenter sa nouvelle identité. Les intéressés devaient travailler avec quelques contraintes en tête, soit l’utilisation de certains traits distinctifs de la région, comme le héron, l’eau, les montagnes et le fameux phare emblématique de Dalhousie. Le résultat a donné l’œuvre concoctée par Melissa Silva, spécialiste en design graphique originaire de Dalhousie, mais qui demeure aujourd’hui à Hamilton en Ontario. On y retrouve tous les éléments exigés en plus d’une touche personnelle, soit la lettre N installée au sommet afin de rappeler – telle une boussole – que la ville est le point le plus au nord de la province.

«On a reçu plusieurs beaux logos de la part du public, mais celui-ci ressortait vraiment du lot en raison de sa beauté et du fait qu’il respectait tous les critères exigés, mais aussi par sa simplicité», lance-t-il.

Selon M. Pelletier, maintenant que le logo est sélectionné, celui-ci sera graduellement incorporé dans le paysage visuel de la municipalité, notamment sur les pancartes de bienvenues situées à ses points d’entrée.

«On va voir le nom et le logo de Baie-des-Hérons de plus en plus au cours des prochains mois, mais on va toujours conserver l’appellation des anciennes communautés. Les noms de Dalhousie ou Charlo ne seront pas mis de côté, ils deviendront des secteurs de la municipalité», souligne le maire.