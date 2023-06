Changement de nom: l’Université de Moncton accusée de laisser traîner les choses

Le Comité citoyen sur le nom de l’Université se dit très préoccupé par les délais de l’Université de Moncton dans la nomination de chercheurs chargés de mener une réflexion sur le changement de nom de l’institution qui célèbre dans une semaine le 60e anniversaire de sa fondation.

La tenue samedi au campus de Shippagan d’une rencontre du Conseil de l’Université (anciennement le Conseil des gouverneurs) n’a pas permis de désigner de personnes responsables pour piloter ce délicat dossier, comme le souhaitait le Comité citoyen sur le nom de l’Université.

«C’est un sujet d’actualité depuis déjà quelques mois, l’Université devait nommer deux chercheurs dans ce dossier-là et elle ne respecte pas ses engagements», déplore Lise Ouellette, co-porte-parole du Comité.

«Les délais s’accumulent alors que l’Université ne fait même pas mention de ce sujet dans son compte-rendu de la réunion. C’est un très mauvais signal et un grand manque de transparence dans ce dossier qui est étouffé».

Le document en question, qui a été publié samedi, fait plutôt état de l’adoption d’un plan d’action climatique, de plusieurs nominations importantes, de la signature d’une entente collective et de la nouvelle appellation de la bibliothèque de l’Université de Moncton, campus de Shippagan, qui sera dorénavant nommée Bibliothèque Aldéa Landry.

Le Comité exhorte l’université de Moncton à respecter l’échéancier d’octobre qui prévoit le dépôt d’un rapport de nature informatif et technique qui examine notamment les aspects sociohistorique, politique, social, réputationnel, juridique et économique d’un changement de dénomination d’une université et son impact sur l’Université de Moncton.

«C’est une question très légitime et importante pour l’avenir, c’est un exercice et une réflexion qui se voit ailleurs», a indiqué Lise Ouellette.

«Le choix d’un nom plus représentatif constitue un élément de grande importance dans le développement identitaire et le renforcement de notre communauté, ça mérite un examen rigoureux et transparent».

Le débat portant sur un éventuel changement de nom de l’Université de Moncton est presque aussi vieux que l’institution d’enseignement elle-même, a tenu à rappeler Lise Ouellette.

«Le dossier n’a jamais été très bien étudié et a été trop souvent étouffé. On ne semble pas trop vouloir en discuter, il y a quelque part un blocage qui est difficile à expliquer».

«Ce n’est pas sain pour l’Université et pour la communauté de laisser traîner les choses comme on le voit actuellement», a résumé Mme Ouellette.