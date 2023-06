Risques normaux d’incendies de forêt au N.-B. cet été

Tandis que le reste du Canada subit une saison intense d’incendies de forêt, la situation est normale au Nouveau-Brunswick. La tendance pourrait se poursuivre cet été. Mais à plus long terme, la superficie brûlée dans la province augmentera.

«Le nombre d’incendies est normal cette année, a indiqué vendredi un agent de prévention des feux de forêt au ministère des Ressources naturelles, Roger Colette. La semaine dernière, il y en a eu plusieurs, mais aucun depuis cinq ou six jours grâce à la pluie.»

Il s’attend à ce que l’été continue d’être normal, même s’il souligne son incertitude. Il indique avoir des prévisions fiables avec cinq jours d’avance seulement.

«Nous avons des feux tous les ans. S’il y a une sécheresse, c’est sûr qu’il y en aura, affirme quoi qu’il en soit M. Colette. Nous nous préparons toujours au pire. Les journées sèches, nous sommes prêts à réagir.»

Une météorologue à Environnement et Changement climatique Canada, Jill Maepea, avance que les températures devraient être plus élevées que la moyenne cet été au Nouveau-Brunswick, avec une quantité de précipitations normale.

«Les risques d’incendie sont proches de la moyenne, dit-elle donc. Mais s’il y a une autre période de sécheresse et de l’orage, ils augmenteront.»

Elle souligne que le Nouveau-Brunswick, comme toutes les provinces maritimes, subit moins de feux de forêt que le reste du Canada à cause de sa proximité avec l’océan et de son climat plus humide.

Futur enflammé

«Nous nous attendons à voir une multiplication par deux des superficies brûlées au Nouveau-Brunswick dans la deuxième moitié du siècle, déclare néanmoins le professeur en météorologie forestière à l’Université de Moncton, Richard Barry. Les feux seront plus nombreux et plus difficiles à combattre.»

Entre-temps, il pointe la petite probabilité que se produise un incendie catastrophique semblable à celui survenu récemment dans la forêt de Barrington Lake, en Nouvelle-Écosse. Les flammes se sont propagées sur 250 kilomètres carrés.

«Nous devons nous attendre à des petites catastrophes inopinées dans les 10 à 15 prochaines années, qui pourraient provoquer des évacuations de villages, explique M. Barry. À long terme, il faudra augmenter la vigilance encore plus.»

Le professeur précise que le modèle de gestion forestière du Nouveau-Brunswick consiste pour l’instant à détecter les feux pour les supprimer le plus tôt possible, de façon très efficace.

«Il y a un système de détection aérienne. Les journées sèches, lorsqu’un feu est repéré, des avions-citernes interviennent avant les équipes au sol, qui contiennent les flammes grâce à une zone déboisée, comme un sentier dégagé par des bulldozers. Enfin, les pompiers finissent par éliminer tout signe de combustion», décrit-il.

M. Barry souligne que toutes les parcelles de forêts sont accessibles par des chemins au Nouveau-Brunswick, contrairement à celles d’autres provinces. Il ajoute que des réservoirs d’eau et des pistes d’atterrissage se trouvent dans les terres boisées privées.

«Ici, les équipes de lutte contre les incendies sont extrêmement bien formées et considérées comme très efficaces, parce que nous voulons protéger la ressource de l’industrie forestière», explique-t-il.

Incendies utiles

La province a mis ce système en place au 20e siècle, selon le professeur. Il risque cependant de devenir désuet.

En effet, le feu est courant dans une forêt laissée à elle-même. Il sert à la reproduction des essences d’arbres résineux. Surtout, il permet de réduire la masse de combustible au sol.

«Ça réduit la possibilité de mégafeux, affirme M. Barry. À l’avenir, on envisage de laisser brûler quelques incendies, comme ça se fait dans des zones très nordiques où il y a moins d’industrie forestière.»

Il note que les provinces de l’Ouest pensent aussi à faire des brûlages dirigés, comme en avaient l’habitude les peuples autochtones.

D’autres outils d’aménagement sont possibles, comme la plantation de feuillus, le déboisement préventif de bandes de terrain et la présence de forêts mixtes, selon lui.

«Dans les 80 prochaines années, on prévoit une plus grande présence naturelle de feuillus au Nouveau-Brunswick, comme des érables rouges, détaille M. Barry. Ça va aider un peu à contrôler les feux de forêt, parce que ces arbres sont moins inflammables, sauf en cas de sécheresse extrême.»