Trafic de stupéfiants: quatre personnes accusées après une importante enquête

Une enquête instituée au printemps 2021 par le Groupe fédéral des crimes graves et du crime organisé de la GRC au Nouveau‑Brunswick portant sur le trafic de drogue dans la province et en Ontario a mené au dépôt d’accusations criminelles à l’endroit de quatre individus.

Au cours de l’enquête, la police a saisi environ 18 kilos de cocaïne, 3,5 kilos de méthamphétamine en cristaux et une somme de 454 000$ en argent comptant.

À elle seule, la cocaïne saisie a une valeur de revente dans la rue de près de deux millions de dollars.

Entre janvier et mars 2023, Kaywan Mezbani, Mehran Ahmadbeigi, Dennis Burbridge et Raeshaun Miller ont été accusés d’infractions en lien avec l’enquête, dont possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic, complot en vue de faire le trafic de cocaïne et perpétration d’une infraction au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle.

Kaywan Mezbani, 29 ans, est également accusé d’avoir chargé une personne de commettre une infraction au profit d’une organisation criminelle ou en association avec elle et de possession de biens obtenus criminellement ayant une valeur supérieure à 5000$.

L’individu qui est originaire de Quispamsis avait fait face en décembre 2022 à un certain nombre d’accusations relatives au blanchiment d’argent, à la possession de produits de la criminalité et à des infractions à la Loi sur le cannabis en Cour provinciale à Saint-Jean.

La police avait saisi en juin 2021 une importante quantité de cannabis, un certain nombre d’appareils électroniques et près de 115 000$ en devises canadiennes à Quispamsis.

L’Agence des services frontaliers du Canada, la Force policière de Saint-Jean, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, le Groupe de gestion juricomptable, la Société canadienne des postes et l’Agence du revenu du Canada ont collaboré à l’enquête du Groupe fédéral des crimes graves et du crime organisé de la GRC.