Changement de nom de l’U de M: «On n’est pas dans une course»

Le président du Conseil de l’Université de Moncton, Denis Mallet, indique que son instance de décision pourrait nommer bientôt les responsables d’un rapport sur les conséquences d’un changement de nom de l’établissement. Il demande un peu de patience.

Le Conseil de l’Université de Moncton (U de M) s’est réuni le 10 juin. Ses 27 membres ont reçu des informations à propos du recrutement de deux responsables d’un rapport sur les répercussions d’un potentiel changement du nom de l’établissement.

«Nous avons dit que nous étions en train de discuter avec des personnes, sans les nommer, indique le président de l’instance de décision, Denis Mallet. Nous devrions pouvoir annoncer les nominations dans un avenir assez rapproché.»

Il note que le conseil s’est engagé sur la remise d’un rapport en octobre, non sur une échéance concernant l’embauche de consultants.

«Nous aurons possiblement le rapport en octobre, déclare M. Mallet. On n’est pas dans une course. C’est le rapport qui va décider de la suite du processus. Si on doit le peaufiner, on prendra le temps de le faire, pendant quelques semaines par exemple. Mais on essayera de respecter notre engagement.»

Le Comité citoyen sur le nom de l’université s’est dit très préoccupé par les délais dans la nomination de consultants.

«L’U de M ne fait même pas mention de ce sujet dans son compte-rendu de la réunion [du conseil]. C’est un très mauvais signal et un grand manque de transparence dans ce dossier qui est étouffé», a déploré la coprésidente du groupe de pression, Lise Ouellette.

M. Mallet affirme comprendre l’anxiété des militants.

«Ça fait 60 ans que l’U de M porte son nom. Elle existera toujours, même si elle continue à le porter, lâche-t-il néanmoins. Attendre une réponse adéquate à nos questions, ce n’est pas provoquer un délai. J’ai entendu dire qu’on se traînait les pieds, mais ce n’est pas le cas.»

Les consultants indépendants devront écrire un rapport sur les conséquences historiques, politiques, sociales, marketing, juridiques et économiques d’une modification de l’appellation d’une université.

Le projet d’ordre du jour de la réunion du Conseil du 10 juin annonçait l’exposé d’informations à ce sujet. Les 27 membres de l’instance devaient cependant prendre des décisions sur d’autres points.

Ils ont notamment adopté le projet Passons à l’action climatique et accepté l’ajout de cursus possibles en études de l’environnement.

L’U de M s’engage pour l’environnement

Le Conseil de l’Université de Moncton a adopté un plan d’action écologique s’étalant sur cinq ans. L’établissement mettra en œuvre le projet Passons à l’action climatique. Son objectif est d’atteindre la carboneutralité d’ici 2040.

Ce sera un défi. En 2019, les émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’U de M étaient de 4,6 tonnes de CO2 (tCO2e) par personne. C’est plus que la moyenne des universités à travers le monde, les plus performantes émettant 1,0 tCO2e per capita, selon l’équipe du projet PAC.

Le vice-recteur à l’administration et aux ressources humaines, Gabriel Cormier, expose une série de mesures pour atteindre l’objectif.

«Certaines d’entre elles sont institutionnelles, comme les rénovations écoénergétiques, la diminution du gaspillage, du chauffage et de la climatisation. D’autres sont comportementales», précise-t-il.

L’U de M encouragera la réduction du nombre de déplacements sur de longues distances, le covoiturage et le transport actif (sans voiture), par exemple.

«Nous avons moins de contrôle sur ces choses. Il va falloir travailler avec des partenaires, comme les Villes de Moncton et de Dieppe au sujet des transports en commun, afin qu’ils soient plus accessibles», précise M. Cormier.

Investissements considérables

L’U de M embauchera deux personnes pour coordonner ses initiatives de réduction des émissions de GES. Elle formera aussi un comité scientifique interdisciplinaire pour épauler le duo.

L’établissement investira par ailleurs afin de constituer un Fonds vert destiné aux rénovations écoénergétiques.

«Dès l’exercice budgétaire de l’année prochaine, nous déciderons d’une somme. Reste à voir son importance, dit M. Cormier. Il faudra de toute façon chercher des partenaires externes, car les dépenses à faire sont considérables.»

L’U de M adaptera aussi sa politique d’investissements pour son fonds de dotation avant 2026, pour que celle-ci reflète son engagement face à l’urgence climatique.

«Le fonds de dotation contient des investissements qui génèrent des revenus, utilisés principalement pour les bourses, détaille M. Cormier. Nous investissons déjà en respectant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). C’est aussi le cas pour le fonds de retraite [des professeurs].»

Il assure que cette politique permet, en général, d’éviter de soutenir des entreprises directement liées à l’exploitation des énergies fossiles.

«Nous n’avons pas de compagnies pétrolières dans nos investissements, soutient M. Cormier. Mais est-ce qu’on peut détecter une entreprise qui fournit de l’équipement à ces compagnies? C’est très difficile.»

Études environnementales

L’U de M renforcera enfin son action climatique grâce à ses initiatives de recherche, mais aussi par ses formations. C’est pour ça que le Conseil de l’Université a décidé d’ajouter des cursus possibles en étude de l’environnement.

Au lieu d’une seule maîtrise comprenant la rédaction d’une thèse, des cours et un stage, l’U de M proposera une maîtrise de recherche, une maîtrise professionnalisante, un certificat et un diplôme de 2e cycle.

«Cette combinaison donne un genre de poupée russe, illustre le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, Gilles Roy. Une personne pourrait s’inscrire au certificat, puis au diplôme s’il veut plus de cours, avant de faire une maîtrise.»